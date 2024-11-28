Ещё один наш вратарь сыграл в ЛЧ. И сразу на ноль!

Впервые «Жирона» пробила по воротам Худякова на 10-й минуте — после углового Крейчи нанёс удар головой выше цели. Потом впечатляющий проход совершил Хиль, чей выстрел заблокировал защитник «Штурма». Лучший момент команда Мичела Санчеса соорудила в середине первого тайма, и это был промах года! Хиль в результате прострела завладел мячом на дальней штанге, но не стал бить, а покатил вдоль ворот на Мартина прямо между ног Худякову. Обидный эпизод для российского голкипера завершился бы пропущенным голом, если бы Мартин попал в пустые ворота с двух-трёх метров. А испанец умудрился отправить мяч на трибуны. В итоге «Жирона» при 13 касаниях в чужой штрафной ни разу не попала в створ до перерыва, а «Штурм» при чётырех — трижды, правда, таких голевых моментов не имел.