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Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Реал» в матче Лиги чемпионов

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Английский «Ливерпуль» со счетом 2:0 победил испанский «Реал» в домашнем матче общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Энфилд».

Источник: Reuters

Голы забили Алексис Мак Аллистер (52-я минута) и Коди Гакпо (77). На 61-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, его удар отбил вратарь соперника Куивин Келлехер. Спустя 9 минут 11-метровый не получилось забить у форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, который пробил мимо ворот.

«Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые с 2009 года, тогда английский клуб дважды победил в ⅛ финала Лиги чемпионов (1:0, 4:0). После этого команды встречались в рамках турнира восемь раз, в семи играх победу одерживал «Реал». Испанский коллектив дважды оказался сильнее «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов — в 2018 и 2022 годах, переиграв соперника со счетом 3:1 и 1:0 соответственно.

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 15 матчей во всех турнирах. Единственное поражение в текущем сезоне команда потерпела 14 сентября на своем поле от «Ноттингем Форрест» в домашней игре чемпионата Англии (0:1). После этого «Ливерпуль» одержал 14 побед и 1 раз сыграл вничью.

В других матчах игрового дня английская «Астон Вилла» дома сыграла вничью с итальянским «Ювентусом» (0:0), итальянская «Болонья» на своем поле проиграла французскому «Лиллю» (1:2), бельгийский «Брюгге» на выезде разошелся миром с шотландским «Селтиком» (1:1), германская «Боруссия» из Дортмунда в гостях одолела хорватское «Динамо» из Загреба (3:0), португальская «Бенфика» на чужом поле победила «Монако» (3:2), сербская «Црвена Звезда» в родных стенах разгромила германский «Штутгарт» (5:1), австрийский «Штурм» дома переиграл испанскую «Жирону» (1:0), нидерландский ПСВ при своих болельщиках был сильнее украинского «Шахтера» (3:2), причем до 87-й минуты хозяева уступали сопернику с разницей в два мяча.

Турнирное положение

«Ливерпуль» остается единственной командой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая не потеряла очков. По итогам пяти туров на счету английского клуба 15 очков. Следом в турнирной таблице идут итальянский «Интер» (13 очков), испанская «Барселона», «Боруссия» (обе — 12), итальянская «Аталанта» (11), германский «Байер», английский «Арсенал», «Монако», «Астон Вилла», португальский «Спортинг», «Лилль», французский «Брест» (все — 10), германская «Бавария», «Бенфика», испанский «Атлетико», итальянский «Милан» (все — 9), английский «Манчестер Сити», ПСВ, «Ювентус», «Селтик» (все — 8), нидерландский «Фейенорд», «Брюгге», «Динамо» (все — 7), «Реал» (6), французский «Пари Сен-Жермен», «Шахтер», «Штутгарт», чешская «Спарта» (все — 4), «Штурм», австрийский «Зальцбург», «Жирона», «Црвена Звезда» (все — 3), «Болонья» (1), германский «Лейпциг», словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз» (все — 0).

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Карло Анчелотти
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Конор Брэдли)
52′
Коди Гакпо
(Эндрю Робертсон)
77′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
70′
Реал
Килиан Мбаппе
61′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
40′
38
Райан Гравенберх
18′
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
84
Конор Брэдли
87′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
83′
8
Доминик Собослаи
9
Дарвин Нуньес
13′
67′
18
Коди Гакпо
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
13′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
70′
71′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
56′
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
79′
16
Эндрик
90′
15
Арда Гюлер
56′
17
Лукас Васкес
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Реал
Лига чемпионов: таблица и календарь