Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Реал» в матче Лиги чемпионов

Голы забили Алексис Мак Аллистер (52-я минута) и Коди Гакпо (77). На 61-й минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, его удар отбил вратарь соперника Куивин Келлехер. Спустя 9 минут 11-метровый не получилось забить у форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха, который пробил мимо ворот.
«Ливерпуль» обыграл «Реал» впервые с 2009 года, тогда английский клуб дважды победил в ⅛ финала Лиги чемпионов (1:0, 4:0). После этого команды встречались в рамках турнира восемь раз, в семи играх победу одерживал «Реал». Испанский коллектив дважды оказался сильнее «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов — в 2018 и 2022 годах, переиграв соперника со счетом 3:1 и 1:0 соответственно.
«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 15 матчей во всех турнирах. Единственное поражение в текущем сезоне команда потерпела 14 сентября на своем поле от «Ноттингем Форрест» в домашней игре чемпионата Англии (0:1). После этого «Ливерпуль» одержал 14 побед и 1 раз сыграл вничью.
В других матчах игрового дня английская «Астон Вилла» дома сыграла вничью с итальянским «Ювентусом» (0:0), итальянская «Болонья» на своем поле проиграла французскому «Лиллю» (1:2), бельгийский «Брюгге» на выезде разошелся миром с шотландским «Селтиком» (1:1), германская «Боруссия» из Дортмунда в гостях одолела хорватское «Динамо» из Загреба (3:0), португальская «Бенфика» на чужом поле победила «Монако» (3:2), сербская «Црвена Звезда» в родных стенах разгромила германский «Штутгарт» (5:1), австрийский «Штурм» дома переиграл испанскую «Жирону» (1:0), нидерландский ПСВ при своих болельщиках был сильнее украинского «Шахтера» (3:2), причем до 87-й минуты хозяева уступали сопернику с разницей в два мяча.
Турнирное положение
«Ливерпуль» остается единственной командой в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, которая не потеряла очков. По итогам пяти туров на счету английского клуба 15 очков. Следом в турнирной таблице идут итальянский «Интер» (13 очков), испанская «Барселона», «Боруссия» (обе — 12), итальянская «Аталанта» (11), германский «Байер», английский «Арсенал», «Монако», «Астон Вилла», португальский «Спортинг», «Лилль», французский «Брест» (все — 10), германская «Бавария», «Бенфика», испанский «Атлетико», итальянский «Милан» (все — 9), английский «Манчестер Сити», ПСВ, «Ювентус», «Селтик» (все — 8), нидерландский «Фейенорд», «Брюгге», «Динамо» (все — 7), «Реал» (6), французский «Пари Сен-Жермен», «Шахтер», «Штутгарт», чешская «Спарта» (все — 4), «Штурм», австрийский «Зальцбург», «Жирона», «Црвена Звезда» (все — 3), «Болонья» (1), германский «Лейпциг», словацкий «Слован» и швейцарский «Янг Бойз» (все — 0).
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.