Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Реал» в матче Лиги чемпионов

В других матчах игрового дня английская «Астон Вилла» дома сыграла вничью с итальянским «Ювентусом» (0:0), итальянская «Болонья» на своем поле проиграла французскому «Лиллю» (1:2), бельгийский «Брюгге» на выезде разошелся миром с шотландским «Селтиком» (1:1), германская «Боруссия» из Дортмунда в гостях одолела хорватское «Динамо» из Загреба (3:0), португальская «Бенфика» на чужом поле победила «Монако» (3:2), сербская «Црвена Звезда» в родных стенах разгромила германский «Штутгарт» (5:1), австрийский «Штурм» дома переиграл испанскую «Жирону» (1:0), нидерландский ПСВ при своих болельщиках был сильнее украинского «Шахтера» (3:2), причем до 87-й минуты хозяева уступали сопернику с разницей в два мяча.