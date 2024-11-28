«Монако» проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов. Головин отдал голевую передачу

В составе победителей забитыми мячами отметились Вангелис Павлидис (48-я минута), Артур Кабрал (84) и Зеки Амдуни (88). У проигравших отличились Элисс Бен-Сегир (13) и Сунгуту Магасса (67). На 58-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Уилфрид Синго.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и отдал результативную передачу в эпизоде с первым голом команды. Перед началом встречи украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отказался пожать руку россиянину.
«Монако» занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10 очками. «Бенфика» располагается на 14-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях против английского «Арсенала», «Бенфика» примет итальянскую «Болонью». Встречи пройдут 11 декабря.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.