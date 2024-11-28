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«Монако» проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов. Головин отдал голевую передачу

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» на своем поле со счетом 2:3 уступил португальской «Бенфике» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

В составе победителей забитыми мячами отметились Вангелис Павлидис (48-я минута), Артур Кабрал (84) и Зеки Амдуни (88). У проигравших отличились Элисс Бен-Сегир (13) и Сунгуту Магасса (67). На 58-й минуте с поля был удален защитник «Монако» Уилфрид Синго.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и отдал результативную передачу в эпизоде с первым голом команды. Перед началом встречи украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин отказался пожать руку россиянину.

«Монако» занимает 8-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов с 10 очками. «Бенфика» располагается на 14-й позиции, набрав 9 очков. В следующем туре «Монако» сыграет в гостях против английского «Арсенала», «Бенфика» примет итальянскую «Болонью». Встречи пройдут 11 декабря.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Монако
2:3
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Бруну Лаже
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
(Александр Головин)
13′
Сунгуту Магасса
(Кристиан Мависса)
67′
Бенфика
Вангелис Павлидис
48′
Артур Кабрал
(Анхель Ди Мария)
84′
Зеки Амдуни
(Анхель Ди Мария)
88′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
41′
17
Уилфрид Синго
42′
58′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
57′
13
Кристиан Мависса
79′
6
Денис Закария
41′
90′
21
Джордж Иленихенья
7
Элисс Бен Сегир
63′
22
Мохаммед Салису
15
Ламин Камара
57′
88
Сунгуту Магасса
36
Бриль Эмболо
63′
9
Фоларин Балогун
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
29′
6
Александр Ба
30
Николас Отаменди
44
Томаш Араужу
10
Оркун Кекчю
17
Керем Актюркоглу
42′
8
Фредрик Эурснес
85′
18
Леандру Баррейру
61
Флорентину
6′
65′
7
Зеки Амдуни
11
Анхель Ди Мария
90′
32
Бенхамин Рольхейсер
14
Вангелис Павлидис
65′
9
Артур Кабрал
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
11
Фолы
8
1
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь