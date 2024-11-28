Отец украинского вратаря Трубина назвал глупостью решение сына не пожимать руку Головину

Также Трубин-старший отметил, что давно не виделся с сыном и вряд ли увидится в ближайшее время, потому что он живет в Донецке, а игрок в Португалии и не признает присоединения республики к России. В связи с этим он не приезжает на родину и не помогает родственникам финансово.