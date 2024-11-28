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Отец украинского вратаря Трубина назвал глупостью решение сына не пожимать руку Головину

Отец украинского вратаря «Бенфики» Анатолия Трубина Владимир высказался о решении сына не пожимать руку российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину.

Источник: Getty Images

В среду, 27 ноября, «Монако» ан своем поле проиграл «Бенфике» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3). Трубин не пожал руку Головину перед началом игры.

«Я считаю это глупостью. Вечером с ним поговорю!» — цитирует Владимира Mash.

Также Трубин-старший отметил, что давно не виделся с сыном и вряд ли увидится в ближайшее время, потому что он живет в Донецке, а игрок в Португалии и не признает присоединения республики к России. В связи с этим он не приезжает на родину и не помогает родственникам финансово.

Монако
2:3
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Бруну Лаже
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
(Александр Головин)
13′
Сунгуту Магасса
(Кристиан Мависса)
67′
Бенфика
Вангелис Павлидис
48′
Артур Кабрал
(Анхель Ди Мария)
84′
Зеки Амдуни
(Анхель Ди Мария)
88′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
41′
17
Уилфрид Синго
42′
58′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
57′
13
Кристиан Мависса
79′
6
Денис Закария
41′
90′
21
Джордж Иленихенья
7
Элисс Бен Сегир
63′
22
Мохаммед Салису
15
Ламин Камара
57′
88
Сунгуту Магасса
36
Бриль Эмболо
63′
9
Фоларин Балогун
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
29′
6
Александр Ба
30
Николас Отаменди
44
Томаш Араужу
10
Оркун Кекчю
17
Керем Актюркоглу
42′
8
Фредрик Эурснес
85′
18
Леандру Баррейру
61
Флорентину
6′
65′
7
Зеки Амдуни
11
Анхель Ди Мария
90′
32
Бенхамин Рольхейсер
14
Вангелис Павлидис
65′
9
Артур Кабрал
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
11
Фолы
8
1
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь