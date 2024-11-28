Головин прокомментировал отказ украинца жать ему руку перед матчем ЛЧ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не хочет разговаривать об украинском вратаре португальской «Бенфики» Анатолие Трубине, который отказался ему пожимать руку перед матчем в Лиге чемпионов.
Встреча проходила в среду в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Во время традиционного командного рукопожатия соперников перед игрой Трубин прошел мимо Головина, не подав руки. Россиянин, который собирался пожать руку, проводил украинского голкипера удивленным взглядом.
«Ничего я не буду говорить по поводу него (Трубина). Не интересно. О таких людях вообще разговаривать не хочу даже», — заявил Головин во время трансляции на платформе Twitch.