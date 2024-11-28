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Головин прокомментировал отказ украинца жать ему руку перед матчем ЛЧ

Головин заявил, что не хочет обсуждать отказ украинца Трубина жать ему руку.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что не хочет разговаривать об украинском вратаре португальской «Бенфики» Анатолие Трубине, который отказался ему пожимать руку перед матчем в Лиге чемпионов.

Встреча проходила в среду в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. Во время традиционного командного рукопожатия соперников перед игрой Трубин прошел мимо Головина, не подав руки. Россиянин, который собирался пожать руку, проводил украинского голкипера удивленным взглядом.

«Ничего я не буду говорить по поводу него (Трубина). Не интересно. О таких людях вообще разговаривать не хочу даже», — заявил Головин во время трансляции на платформе Twitch.

Монако
2:3
Первый тайм: 1:0
Бенфика
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Бруну Лаже
Голы
Монако
Элисс Бен Сегир
(Александр Головин)
13′
Сунгуту Магасса
(Кристиан Мависса)
67′
Бенфика
Вангелис Павлидис
48′
Артур Кабрал
(Анхель Ди Мария)
84′
Зеки Амдуни
(Анхель Ди Мария)
88′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
41′
17
Уилфрид Синго
42′
58′
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
12
Кайю Энрике
57′
13
Кристиан Мависса
79′
6
Денис Закария
41′
90′
21
Джордж Иленихенья
7
Элисс Бен Сегир
63′
22
Мохаммед Салису
15
Ламин Камара
57′
88
Сунгуту Магасса
36
Бриль Эмболо
63′
9
Фоларин Балогун
Бенфика
1
Анатолий Трубин
3
Альваро Каррерас
29′
6
Александр Ба
30
Николас Отаменди
44
Томаш Араужу
10
Оркун Кекчю
17
Керем Актюркоглу
42′
8
Фредрик Эурснес
85′
18
Леандру Баррейру
61
Флорентину
6′
65′
7
Зеки Амдуни
11
Анхель Ди Мария
90′
32
Бенхамин Рольхейсер
14
Вангелис Павлидис
65′
9
Артур Кабрал
Статистика
5
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
18
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
11
Фолы
8
1
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Раде Обренович
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Бенфика
Лига чемпионов: таблица и календарь