Гол на 89-й минуте украл у «Астаны» победу в Лиге конференций

Согласно новому формату Лиги конференций, каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В ⅛ финала напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в ⅛ финала. В случае равенства очков решающими при определении мест становятся: разница мячей, забитые мячи, голы на выезде, победы, победы на выезде, заработанные соперниками очки.