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Гол на 89-й минуте украл у «Астаны» победу в Лиге конференций

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с португальской командой «Витория Гимарайнш» в рамках общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Встреча четвертого тура прошла в Алматы и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева поля на 40-й минуте, когда Бранимир Калаица оказался самым расторопным в штрафной площади соперника после розыгрыша мяча с аута и точно пробил в ближний угол ворот. Бруну Варела оказался бессилен.

На 63-й минуте астанчане удвоили преимущество стараниями Джеффри Чинеду, однако нигерийский форвард сфолил на сопернике в атаке, вследствие чего гол был отменен, а Чинеду наградили желтой карточкой.
Увы, впоследствии подопечные Григория Бабаяна не удержали минимальное преимущество, пропустив ответный мяч на 89-й минуте от Хесуса Рамиреса.

Несмотря на это, «Астана» прервала 3-матчевую победную серию «Витории» в Лиге конференций.

«Витория» на данный момент с 10 очками лидирует в общей таблице Лиги конференций, а «Астана» с 4 баллами находится на 20-й строчке.

В следующих турах «Астана» примет «Челси» 12 декабря в Алматы, а 19 декабря сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.

Согласно новому формату Лиги конференций, каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В ⅛ финала напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в ⅛ финала. В случае равенства очков решающими при определении мест становятся: разница мячей, забитые мячи, голы на выезде, победы, победы на выезде, заработанные соперниками очки.

Астана
1:1
Первый тайм: 1:0
Витория Гимарайнш
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
28.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Руй Боржеш
Голы
Астана
Бранимир Калаица
(Карло Бартолец)
40′
Витория Гимарайнш
Хесус Рамирес
(Телму Арканжу)
89′
Составы команд
Астана
93
Йосип Чондрич
90′
2
Карло Бартолец
90+4′
3
Бранимир Калаица
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
45
Алекса Аманович
90+4′
10
Марин Томасов
28
Усман Камара
7
Макс Эбонг
81′
90′
22
Александр Марочкин
77
Назми Грипши
86′
19
Бернс Осей
9
Чинеду Гоффри
63′
82′
81
Рамазан Каримов
Витория Гимарайнш
14
Бруну Варела
22
Алберту Кошта
77′
24
Тони Боревкович
44
Жорже Фернандеш
77
Нуну Сантуш
6
Ману
2
Мага
64′
13
Жоао Мендеш
90+4′
10
Тиагу Силва
58′
79′
18
Телму Арканжу
11
Кайо Сезар
79′
8
Томас Хандель
90+2′
17
Жоау Мендеш
64′
9
Хесус Рамирес
7
Нелсон Мигел Оливейра
64′
79
Жозе Бика
Статистика
5
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
34
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
11
12
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Витория Гимарайнш
Лига конференций: таблица и календарь