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Гол Чалова помог ПАОКу победить РФШ в матче Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались греческий ПАОК и латвийская РФШ.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Игра проходила на стадионе «Даугава» в Риге. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:45 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

В начале встречи счёт открыл полузащитник ПАОКа Кирилл Десподов. На 59-й минуте российский нападающий Фёдор Чалов укрепил преимущество гостей.

В минувшем туре соревнования ПАОК встречался с «Манчестер Юнайтед». Матч закончился победой английского клуба со счётом 2:0. В свою очередь, РФШ сыграла с «Андерлехтом». Встреча завершилась со счётом 1:1. В следующем туре Лиги Европы ПАОК проведёт матч с «Ференцварошем» (12 декабря), а РФШ — с «Маккаби» из Тель-Авива (12 декабря).

РФШ
0:2
Первый тайм: 0:1
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
28.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Виктор Мороз
Рэзван Луческу
Голы
ПАОК
Кирил Десподов
(Андрия Живкович)
2′
Федор Чалов
(Кирил Десподов)
59′
Составы команд
РФШ
40
Фабрис Ондоа
11
Робертс Савальниекс
43
Жига Липушчек
8
Лаша Одишария
9
Янис Икауниекс
18
Дмитрий Зеленков
28
Стефан Панич
17
Седрик Куадьо
2
Даниэлс Балодис
66′
22
Дарко Лемайич
23
Херди Пренга
70′
21
Элвис Стуглис
27
Адам Мархиев
28′
77
Лука Силагадзе
ПАОК
42
Доминик Котарски
16
Томаш Кендзера
21
Абдул Рахман Баба
2
Мади Камара
47′
27
Магомед Оздоев
14
Андрия Живкович
5
Яннис Михаилидис
46′
15
Омар Колли
19
Хонни Отто
81′
23
Хоан Састре
7
Иоаннис Константелиас
86′
25
Константинос Тимианис
9
Федор Чалов
66′
34
Тарик Тиссудали
77
Кирил Десподов
81′
47
Шола Шортайр
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
11
Фолы
9
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
РФШ
ПАОК
Лига Европы: таблица и календарь