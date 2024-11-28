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«Карабах» дома разгромно проиграл «Лиону» в матче Лиги Европы

Завершился матч 5-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались азербайджанский «Карабах» и французский «Лион».

Источник: AP 2024

Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. В качестве главного арбитра встречи выступил Ненад Минакович. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе гостей голами отметились форвард Жорж Микаутадзе, оформивший дубль, а также полузащитник Корентин Толиссо и нападающий Малик Фофана, забившие по голу. Единственный мяч «Карабаха» забил нападающий Жунинью, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре «Карабах» встретится с «Эльфсборгом» (12 декабря), а «Лион» — с «Айнтрахтом» (12 декабря).

Карабах
1:4
Первый тайм: 0:1
Лион
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
28.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Tofiq Bahramov Republican Stadium
Главные тренеры
Гурбан Гурбанов
Пьер Саж
Голы
Карабах
Жуниньо
87′
Лион
Жорж Микаутадзе
(Эрнест Нуама)
15′
Корентен Толиссо
(Жордан Верету)
63′
Малик Фофана
(Саид Бенрама)
68′
Жорж Микаутадзе
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
80′
Составы команд
Карабах
99
Матеуш Кохальски
13
Бахлул Мустафазаде
81
Кевин Медина
8
Марко Янкович
10
Абделла Зубир
18
Жуниньо
27
Турал Байрамов
65′
44
Эльвин Джафаргулиев
29
Марко Вешович
60′
2
Матеус Силва
7
Ясин Бензиа
74′
11
Эммануэль Аддай
66
Патрик Андраде
60′
6
Хулио Ромао
21
Алексей Кащук
60′
15
Леандру Андраде
Лион
23
Лукас Перри
3
Николас Тальяфико
90+3′
27
Вармед Омари
55
Дуйе Чалета-Цар
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
58′
11
Малик Фофана
69
Жорж Микаутадзе
7
Жордан Верету
77′
6
Максанс Какере
15
Таннер Тессманн
77′
31
Неманья Матич
18
Райан Шерки
63′
17
Саид Бенрама
37
Эрнест Нуама
46′
8
Корентен Толиссо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
8
Фолы
15
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Карабах
Лион
Лига Европы: таблица и календарь