Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Хайденхайм» в Лиге конференций

«Челси» одержал победу над «Хайденхаймом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча, состоявшаяся в Германии 28 ноября, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Лондона.

Источник: Getty Images

По голу за «Челси» во втором тайме забили Кристофер Нкунку (51-я минута) и Михаил Мудрик (86-я). Оба отличились с передач Джейдона Санчо.

«Челси» с 12 очками возглавляет общую таблицу Лиги конференций. У «Хайденхайма» 9 очков и шестая позиция.

Хайденхайм
0:2
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
28.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Voith-Arena
Главные тренеры
Франк Шмидт
Энцо Мареска
Голы
Челси
Кристофер Нкунку
51′
Михаил Мудрик
86′
Составы команд
Хайденхайм
1
Кевин Мюллер
4
Тим Зирслебен
6
Патрик Майнка
10
Пауль Ваннер
30
Норман Тойеркауф
8
Лео Сиенза
23
Омар Траоре
42′
68′
21
Адриан Бек
33
Леннард Мэлони
68′
14
Максимилиан Бройниг
39
Никлас Дорш
57′
3
Ян Шеппнер
85′
17
Матиас Хонзак
57′
31
Сирлорд Конте
29
Миккель Кауфманн
78′
5
Бенедикт Гимбер
Челси
12
Филип Йергенсен
82′
2
Аксель Дисаси
4
Тосин Адарабиойо
5
Бенуа Бадиашиле
1′
31
Чезаре Казадеи
45′
90′
40
Ренату Вейга
84′
10
Михаил Мудрик
18
Кристофер Нкунку
76′
17
Карни Чуквуэмека
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
90′
51
Сэмюэл Рак-Саки
19
Джейдон Санчо
90′
32
Тайрик Джордж
38
Марк Гиу
62′
14
Жоау Феликс
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
14
Фолы
10
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Хайденхайм
Лига конференций: таблица и календарь