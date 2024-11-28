Гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Хайденхайм» в Лиге конференций

По голу за «Челси» во втором тайме забили Кристофер Нкунку (51-я минута) и Михаил Мудрик (86-я). Оба отличились с передач Джейдона Санчо.
«Челси» с 12 очками возглавляет общую таблицу Лиги конференций. У «Хайденхайма» 9 очков и шестая позиция.
«Челси» одержал победу над «Хайденхаймом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций. Встреча, состоявшаяся в Германии 28 ноября, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей из Лондона.
По голу за «Челси» во втором тайме забили Кристофер Нкунку (51-я минута) и Михаил Мудрик (86-я). Оба отличились с передач Джейдона Санчо.
«Челси» с 12 очками возглавляет общую таблицу Лиги конференций. У «Хайденхайма» 9 очков и шестая позиция.
Франк Шмидт
Энцо Мареска
Кристофер Нкунку
51′
Михаил Мудрик
86′
1
Кевин Мюллер
4
Тим Зирслебен
6
Патрик Майнка
10
Пауль Ваннер
30
Норман Тойеркауф
8
Лео Сиенза
23
Омар Траоре
42′
68′
21
Адриан Бек
33
Леннард Мэлони
68′
14
Максимилиан Бройниг
39
Никлас Дорш
57′
3
Ян Шеппнер
85′
17
Матиас Хонзак
57′
31
Сирлорд Конте
29
Миккель Кауфманн
78′
5
Бенедикт Гимбер
12
Филип Йергенсен
82′
2
Аксель Дисаси
4
Тосин Адарабиойо
5
Бенуа Бадиашиле
1′
31
Чезаре Казадеи
45′
90′
40
Ренату Вейга
84′
10
Михаил Мудрик
18
Кристофер Нкунку
76′
17
Карни Чуквуэмека
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
90′
51
Сэмюэл Рак-Саки
19
Джейдон Санчо
90′
32
Тайрик Джордж
38
Марк Гиу
62′
14
Жоау Феликс
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
17
11
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
14
Фолы
10
6
Офсайды
0
Главный судья
Сердар Гезюбюйюк
(Нидерланды)