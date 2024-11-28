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Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы

Фёдор не забивал 10 матчей. Но РФШ в матче с ПАОКом не выстоял.

Источник: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС

Раньше в одной из соцсетей был популярен пользователь с никнеймом «Забил ли Фёдор Смолов». После перехода его тёзки Чалова в ПАОК впору было создавать про него такой же.

Ранее в составе греческого клуба он за 18 матчей (или 773 минуты) отличился только одним голом. И то курьёзным: когда вратарь «Волоса» выбивал мяч — попал в ногу россиянину. Случилось это больше двух месяцев назад — 21 сентября. Учитывая матч России и Брунея, форвард не забивал 10 матчей. И вот наконец-то вновь есть гол — в Лиге Европы в ворота латвийского РФШ.

На 59-й минуте Кирилл Десподов прострелил на ближнюю штангу, где уже караулил Чалов. Фёдор спокойно оторвался от опекуна Херди Пренги и чётко подставил ногу. Так ПАОК повёл 2:0 на выезде.

Через семь минут россиянина поберегли и заменили. Его забитый мяч позволил обойтись без нервов в концовке — счёт больше не менялся. Чалов получил от статистического портала Sofascore высокую оценку 7,4. Он материализовал в гол единственный удар с 0,25 xG, отдал девять точных передач из 10, в двух случаях из четырёх выиграл борьбу за позицию, заработал один фол и сам дважды нарушил правила, по разу отобрал и вынес мяч. Не забываем и о Магомеде Оздоеве, который провёл полный матч и удостоился рейтинга 7,0.

ПАОК наконец-то победил в основной стадии ЛЕ — с пятой попытки: ранее уступил «Галатасараю» (1:3), «Стяуа» (0:1) и «МЮ» (0:2), а также зацепил ничью с «Викторией» Пльзень (1:1). Впереди испытания «Ференцварошем», «Славией» и «Реалом Сосьедад». Соперники не такие уж простые.

Георгий Илющенко

РФШ
0:2
Первый тайм: 0:1
ПАОК
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 5-й тур
28.11.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Daugava
Главные тренеры
Виктор Мороз
Рэзван Луческу
Голы
ПАОК
Кирил Десподов
(Андрия Живкович)
2′
Федор Чалов
(Кирил Десподов)
59′
Составы команд
РФШ
40
Фабрис Ондоа
11
Робертс Савальниекс
43
Жига Липушчек
8
Лаша Одишария
9
Янис Икауниекс
18
Дмитрий Зеленков
28
Стефан Панич
17
Седрик Куадьо
2
Даниэлс Балодис
66′
22
Дарко Лемайич
23
Херди Пренга
70′
21
Элвис Стуглис
27
Адам Мархиев
28′
77
Лука Силагадзе
ПАОК
42
Доминик Котарски
16
Томаш Кендзера
21
Абдул Рахман Баба
2
Мади Камара
47′
27
Магомед Оздоев
14
Андрия Живкович
5
Яннис Михаилидис
46′
15
Омар Колли
19
Хонни Отто
81′
23
Хоан Састре
7
Иоаннис Константелиас
86′
25
Константинос Тимианис
9
Федор Чалов
66′
34
Тарик Тиссудали
77
Кирил Десподов
81′
47
Шола Шортайр
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
5
11
Фолы
9
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
РФШ
ПАОК
Лига Европы: таблица и календарь