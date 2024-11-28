Ужасная серия Чалова без голов — всё! Россиянин принёс уверенную победу в Лиге Европы

Через семь минут россиянина поберегли и заменили. Его забитый мяч позволил обойтись без нервов в концовке — счёт больше не менялся. Чалов получил от статистического портала Sofascore высокую оценку 7,4. Он материализовал в гол единственный удар с 0,25 xG, отдал девять точных передач из 10, в двух случаях из четырёх выиграл борьбу за позицию, заработал один фол и сам дважды нарушил правила, по разу отобрал и вынес мяч. Не забываем и о Магомеде Оздоеве, который провёл полный матч и удостоился рейтинга 7,0.