«Астане» повезло: эксперт оценил будущее клуба в еврокубках

«Если честно, “Витория” была гораздо сильнее. Было заметно, что она превосходит по многим показателям “Астану”. Повезло, что мы смогли забить со стандарта, а затем удерживали счет. Да, были у “Астаны” полумоменты, но объективно ничья стала справедливым результатом. Хотелось бы, чтобы наши смогли выиграть, но здесь даже ничья — хороший исход. “Астана” выглядела свежо, но что будет в оставшихся матчах. Сезон в Казахстане закончен, а значит нужно искать спарринг-партнеров. Это головная боль тренера, думаю, он знает, что делать. Шансов попасть в плей-офф немного. Играем с “Челси” дома и АПОЭЛом на выезде. Обе игры сложные и победить сразу в двух матчах будет очень сложно. Однако шансы есть. Правда, они небольшие. Я бы поставил 30 на 70 на то, что “Астана” пройдет в следующую стадию», — отметил Есмагамбетов.