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«Астане» повезло: эксперт оценил будущее клуба в еврокубках

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы «Астаны» в Лиге конференций.

Источник: ФК "Астана"

Игра прошла накануне в Алматы и завершилась вничью 1:1.

«Если честно, “Витория” была гораздо сильнее. Было заметно, что она превосходит по многим показателям “Астану”. Повезло, что мы смогли забить со стандарта, а затем удерживали счет. Да, были у “Астаны” полумоменты, но объективно ничья стала справедливым результатом. Хотелось бы, чтобы наши смогли выиграть, но здесь даже ничья — хороший исход. “Астана” выглядела свежо, но что будет в оставшихся матчах. Сезон в Казахстане закончен, а значит нужно искать спарринг-партнеров. Это головная боль тренера, думаю, он знает, что делать. Шансов попасть в плей-офф немного. Играем с “Челси” дома и АПОЭЛом на выезде. Обе игры сложные и победить сразу в двух матчах будет очень сложно. Однако шансы есть. Правда, они небольшие. Я бы поставил 30 на 70 на то, что “Астана” пройдет в следующую стадию», — отметил Есмагамбетов.

Отметим, что «Астана» после четвертого тура занимает 23-е место в общей таблице турнира, что позволяет столичному клубу выйти в стыковые матчи.

12 декабря астанчане сыграют с английским «Челси», который набрал 12 очков из 12 возможных. «Синие» возглавляют таблицу.

Астана
1:1
Первый тайм: 1:0
Витория Гимарайнш
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
28.11.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Astana Arena
Главные тренеры
Григорий Бабаян
Руй Боржеш
Голы
Астана
Бранимир Калаица
(Карло Бартолец)
40′
Витория Гимарайнш
Хесус Рамирес
(Телму Арканжу)
89′
Составы команд
Астана
93
Йосип Чондрич
90′
2
Карло Бартолец
90+4′
3
Бранимир Калаица
5
Кипрас Кажуколовас
6
Ян Вороговский
45
Алекса Аманович
90+4′
10
Марин Томасов
28
Усман Камара
7
Макс Эбонг
81′
90′
22
Александр Марочкин
77
Назми Грипши
86′
19
Бернс Осей
9
Чинеду Гоффри
63′
82′
81
Рамазан Каримов
Витория Гимарайнш
14
Бруну Варела
22
Алберту Кошта
77′
24
Тони Боревкович
44
Жорже Фернандеш
77
Нуну Сантуш
6
Ману
2
Мага
64′
13
Жоао Мендеш
90+4′
10
Тиагу Силва
58′
79′
18
Телму Арканжу
11
Кайо Сезар
79′
8
Томас Хандель
90+2′
17
Жоау Мендеш
64′
9
Хесус Рамирес
7
Нелсон Мигел Оливейра
64′
79
Жозе Бика
Статистика
5
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
34
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
11
12
Фолы
11
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Никола Дабанович
(Черногория)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астана
Витория Гимарайнш
Лига конференций: таблица и календарь