Глава Ла Лиги обвинил Винисиуса в пиратстве

«Если он в Мадриде — а я думаю, что он находился в Мадриде, — это пиратство. Доступ к контенту для просмотра Лиги чемпионов в Испании должен осуществляться через телеканал Movistar.



Чтобы смотреть контент [от TNT Sports], у него должен был быть VPN или спутниковая антенна, настроенная на другое место. Должно быть, он смотрел матч в обход Movistar.



Он спиратил этот матч. Мы потребовали, чтобы в следующий раз такого не было», — приводит слова Тебаса Relevo.