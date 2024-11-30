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Глава Ла Лиги обвинил Винисиуса в пиратстве

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в пиратстве.

Источник: Reuters

Бразилец пропустил матч Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Он выложил в соцсети ролик, в котором смотрел эту игру по телевизору. Судя по видео, Винисиус смотрел трансляцию бразильского канала, а не испанского.

Тебас написал письмо в мадридский клуб, назвав действия бразильца пиратством.

«Если он в Мадриде — а я думаю, что он находился в Мадриде, — это пиратство. Доступ к контенту для просмотра Лиги чемпионов в Испании должен осуществляться через телеканал Movistar.

Чтобы смотреть контент [от TNT Sports], у него должен был быть VPN или спутниковая антенна, настроенная на другое место. Должно быть, он смотрел матч в обход Movistar.

Он спиратил этот матч. Мы потребовали, чтобы в следующий раз такого не было», — приводит слова Тебаса Relevo.

Ливерпуль
2:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
27.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Карло Анчелотти
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Конор Брэдли)
52′
Коди Гакпо
(Эндрю Робертсон)
77′
Нереализованные пенальти
Ливерпуль
Мохамед Салах
70′
Реал
Килиан Мбаппе
61′
Составы команд
Ливерпуль
62
Кивин Келлехер
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
26
Эндрю Робертсон
10
Алексис Макаллистер
40′
38
Райан Гравенберх
18′
7
Луис Диас
11
Мохамед Салах
84
Конор Брэдли
87′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
83′
8
Доминик Собослаи
9
Дарвин Нуньес
13′
67′
18
Коди Гакпо
Реал
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
13′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
21
Браим Диас
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
70′
71′
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
56′
19
Дани Себальос
80′
10
Лука Модрич
79′
16
Эндрик
90′
15
Арда Гюлер
56′
17
Лукас Васкес
Статистика
3
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
5
11
Фолы
10
1
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
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