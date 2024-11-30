Глава Ла Лиги обвинил Винисиуса в пиратстве

Бразилец пропустил матч Лиге чемпионов с «Ливерпулем» (0:2). Он выложил в соцсети ролик, в котором смотрел эту игру по телевизору. Судя по видео, Винисиус смотрел трансляцию бразильского канала, а не испанского.
Тебас написал письмо в мадридский клуб, назвав действия бразильца пиратством.
«Если он в Мадриде — а я думаю, что он находился в Мадриде, — это пиратство. Доступ к контенту для просмотра Лиги чемпионов в Испании должен осуществляться через телеканал Movistar.
Чтобы смотреть контент [от TNT Sports], у него должен был быть VPN или спутниковая антенна, настроенная на другое место. Должно быть, он смотрел матч в обход Movistar.
Он спиратил этот матч. Мы потребовали, чтобы в следующий раз такого не было», — приводит слова Тебаса Relevo.