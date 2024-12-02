Умер вратарь, отбивший 4 пенальти от «Барселоны» в финале Лиги чемпионов

«Четвертый пенальти для меня был самым сложным, так как я действительно не знал, что делать. Вновь прыгать вправо или все-таки сменить направление? И я поставил себя на место Маркоса. Вероятно, он думал так: раз вратарь трижды прыгал в правый угол, значит он жестко выбрал этот вариант и ничего менять уже не будет. В результате я сделал ставку на то, что пенальти будет пробит в левый угол. И когда Маркос только замахивался для удара, я уже начал движение в нужном направлении», — рассказывал Дукадам в интервью официальному сайту УЕФА.