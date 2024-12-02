Умер вратарь, отбивший 4 пенальти от «Барселоны» в финале Лиги чемпионов

У Дукадама были проблемы со здоровьем. Как сообщают румынские СМИ, три месяца назад он перенес операцию на открытом сердце.
Дукадам прославился тем, что в 1986 году в финале Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) в составе румынской команды «Стяуа» отразил в серии послематчевых пенальти четыре из четырех ударов от футболистов «Барселоны». После нулевой ничьей в основное время «Стяуа» победила «Барселону» по пенальти со счетом 2:0 и выиграла престижный трофей — единственный раз в своей истории. Перед тем матчем «Барса» считалась явным фаворитом.
«Четвертый пенальти для меня был самым сложным, так как я действительно не знал, что делать. Вновь прыгать вправо или все-таки сменить направление? И я поставил себя на место Маркоса. Вероятно, он думал так: раз вратарь трижды прыгал в правый угол, значит он жестко выбрал этот вариант и ничего менять уже не будет. В результате я сделал ставку на то, что пенальти будет пробит в левый угол. И когда Маркос только замахивался для удара, я уже начал движение в нужном направлении», — рассказывал Дукадам в интервью официальному сайту УЕФА.
«Сегодня румынский футбол потерял легенду. Хельмут Дукадам был не только исключительным вратарем, но и символом невозможного, ставшего реальностью», — заявил президент Федерации футбола Румынии Рэзван Бурляну.