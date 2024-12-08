Билеты на матч «Астана» — «Челси»: в клубе сделали заявление о продаже

Первый этап стартовал 24 ноября. В тот же день столичный клуб объявил, что все билеты были раскуплены.
«9 декабря официально стартует второй этап продажи билетов на матч Лиги конференций УЕФА против “Челси”. Приобрести их вы сможете на сайте www.zakazbiletov.kz», — говорится в сообщении «Астаны».
Напомним, что в связи с повышенным интересом к матчу «Астана» — «Челси» были предусмотрены определенные условия безопасности продаж билетов:
- ограничение продажи билетов в одни руки до 4 штук: реализованы они будут по электронной почте, номеру телефона и кредитной карте;
- билеты будут носить именной характер, при оформлении заказа необходимо будет внести данные каждого посетителя, при посещении матча необходимо будет при себе иметь подтверждающий документ;
- электронный билет с QR-кодом, дающий право на проход, будет отправлен на электронную почту в день матча.
Сам матч «Астана» — «Челси» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги конференций пройдет в Алматы 12 декабря на стадионе «Центральный». Начало игры — в 20:30.