«Реал» обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов. Мбаппе получил травму

Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (10-я минута), Винисиус (56) и Джуд Беллингем (59). У проигравших отличились Шарль Де Кетеларе (45+2, с пенальти) и Адемола Лукман (65).
Мбаппе из-за травмы покинул поле на 36-й минуте, его заменил Родриго. Французский нападающий забил 50-й мяч в Лиге чемпионов.
«Реал» после шести матчей набрал 9 очков, «Аталанта» — 11. В следующем туре команда из Мадрида 22 января примет австрийский «Зальцбург», «Аталанта» 21 января дома сыграет с австрийским «Штурмом», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.