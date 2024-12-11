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«Реал» обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов. Мбаппе получил травму

РИМ, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты испанского «Реала» со счетом 3:2 обыграли итальянскую «Аталанту» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бергамо.

Источник: AFP 2023

Забитыми мячами в составе победителей отметились Килиан Мбаппе (10-я минута), Винисиус (56) и Джуд Беллингем (59). У проигравших отличились Шарль Де Кетеларе (45+2, с пенальти) и Адемола Лукман (65).

Мбаппе из-за травмы покинул поле на 36-й минуте, его заменил Родриго. Французский нападающий забил 50-й мяч в Лиге чемпионов.

«Реал» после шести матчей набрал 9 очков, «Аталанта» — 11. В следующем туре команда из Мадрида 22 января примет австрийский «Зальцбург», «Аталанта» 21 января дома сыграет с австрийским «Штурмом», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Российские команды отстранены от участия в турнире из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций в связи с ситуацией на Украине.

Аталанта
2:3
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
10.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Карло Анчелотти
Голы
Аталанта
Шарль Де Кетеларе
45+2′
Адемола Лукман
65′
Реал
Килиан Мбаппе
10′
Винисиус Жуниор
56′
Джуд Беллингем
59′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
23
Сеад Колашинац
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
11
Адемола Лукман
16
Рауль Белланова
75′
77
Давиде Дзаппакоста
19
Берат Джимсити
74′
3
Одилон Коссуну
90+2′
22
Маттео Руджери
87′
99
Николо Дзаньоло
8
Марио Пашалич
58′
24
Лазар Самарджич
17
Шарль Де Кетеларе
74′
32
Матео Ретеги
Реал
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
17
Лукас Васкес
90+3′
14
Орельен Тшуамени
45+2′
5
Джуд Беллингем
87′
15
Арда Гюлер
19
Дани Себальос
84′
35
Рауль Асенсио
21
Браим Диас
84′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
36′
11
Родригу
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
15
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Аталанта
Лига чемпионов: таблица и календарь