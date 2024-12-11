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«Бавария» и «ПСЖ» куражились, а один топ-клуб уже вылетел. В ЛЧ зажигал не только «Реал»

«РБ Лейпциг» пропустил ужасные голы в игре с «Астон Виллой» и покинул турнир. Главное за вечер.

Источник: Getty Images

Вот так незаметно к нам подкрался 6-й тур Лиги чемпионов. Но и есть хорошая новость: в отличие от прошлого формата, нас ждёт ещё два тура. Так что продолжаем наслаждаться лучшим клубным футболом — сейчас расскажем самое главное.

«Жирона» вспомнила прошлый сезон (на один тайм)

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 20:45
Жирона
0
Ливерпуль
1

Как сказал комментатор Денис Казанский: «В первом тайме “Жирона” показала, что умеет атаковать, но не умеет забивать». Исчерпывающе. Испанцы пробили по воротам чужаков 13 раз (и пять раз попали в створ), но почти все из них пришлись на первый тайм — во втором «Жирона» захотела передохнуть на своей половине поля.

В целом могли зацепить и ничью, если бы успели заменить ван де Бека — нидерландец сбил Диаса в штрафной и подарил мерсисайдцам пенальти. Ну, а Салах с таких не промахивается.

«Селтик» не рискует

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 20:45
Динамо З
0
Селтик
0

«Селтик» — главный раздражитель букмекеров. Шотландцы в ЛЧ могут и «Лейпциг» обыграть, и «Слован» разгромить, и пустить семь мячей от кризисной «Боруссии». В общем, команда-сюрприз. В 6-м туре тоже удивили: сыграли по нулям с загребским «Динамо», да и в принципе команды показали слабую игру без опасных моментов. Брендан Роджерс всё равно доволен: одно поражение в шести матчах, и пока шотландцы проходят в 1/16 финала.

«Интер» забыл, что он топ-клуб

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
Байер
1
Интер
0

Битва двух футбольных побратимов. Оба обожают схему с тремя центральными защитниками, гиператакующих латералей и высоченных форвардов. В общем, предвкушали уйму забитых мячей — а нет, забил только «Байер». И то на последних минутах: навалились на чужую штрафную, а там Мукиэле со всей мушкетёрской силушки всадил в створ. У «Интера» вообще не было ударов в створ, а ещё это первый для миланцев пропущенный гол в турнире.

Хаби Алонсо показал хейтерам после 0:4 с «Ливерпулем», что леверкузенцы до сих пор в ранге лучших команд планеты.

«Шахтёр» разозлил мюнхенцев

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
Шахтер
1
Бавария
5

«Шахтёр» мощнейше стартовал с голом на первых минутах. Но, как правило, из таких ситуаций следует один исход: фаворит приходит в ярость и завозит в ворота соперника фуру мячей. Так и произошло. Лаймер быстро сравнял счёт, а потом включились Мюллер, Мусиала и дважды Олисе. Последние два мяча «Баварии» вообще издевательские: усадили защитника и вратаря на пятую точку.

Ещё один гол чуть не записали на Джамала после подачи углового. Мусиала забил даже не головой (а ведь он один из лучших по этому показателю в этом сезоне), а ногой в пустой дальний угол — серьёзно, немца вообще никто не прикрывал. Курьёзный гол отменили: разглядели, как Тель мешал вратарю при подаче. Фанаты «Арсенала» посмеиваются у телевизоров.

«Брест» хочет в ⅛ финала

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
Брест
1
ПСВ
0

Встреча самых радующих середняков Лиги чемпионов. «Брест» одержал три победы в пяти турах, а нидерландский клуб проиграл только «Ювентусу», но зато отобрал очки у «Байера» с «ПСЖ». Можно было провести параллель с Робин Гудом, но французы не нуждаются в подачках.

Победный на счету у Ле Кардиналя — вовремя подсуетился после подачи штрафного и дальнейшего отскока, от души вколотив мяч в сетку. А суператакующий ПСВ так и не сумел ничего придумать. Теперь ждём новый парад шуток от Майки Ричардса и Тьерри Анри.

«РБ Лейпциг» — мимо плей-офф

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
РБ Лейпциг
2
Астон Вилла
3

С «Лейпцигом» совсём всё грустно. Несмотря на две победы в последних матчах, говорить о выздоровлении не получается. Главная беда — защита, которую пробили уже на третьей минуте. И даже несмотря на то, что немцы дважды сравнивали счёт (а гол Баумгартнера так вообще шедевр), всё равно не верилось в потерю очков бирмингемцами. Так и вышло: забытый всеми Баркли мощнейшим ударом (не без рикошета) прошил Гулачи.

К чести «Лейпцига», хозяева после пропущенного в бешеном ритме побежали сравнивать в третий раз, но там включился Мартинес — извинился за ошибку в первом голе. Теперь немцы точно вне плей-офф ЛЧ.

Аморим, вернись!

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
Брюгге
2
Спортинг
1

Лиссабонцы совсем беспомощны без Аморима. Катамо вселил надежду болельщикам голом на третьей минуте, но о былой тактической дисциплинированности пора забыть — затем португальский клуб пропустил после нелепого автогола, а потом ещё и оборонительная линия провалилась, отпустив Нильсена на рандеву с голкипером. Кажется, надо искать нового тренера.

«Реал» опять приструнил Гасперини

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
Аталанта
2
Реал
3

Эта вывеска подарила мощные флешбэки 2021 года. Тогда «Реал» встретился с «Аталантой» в плей-офф ЛЧ и считался аутсайдером: слишком хороши были бергамаски, и слишком много проблем было у команды Зидана. А они взяли и в спокойном темпе переиграли любимцев всех гиков.

Спустя три года история повторилась. «Аталанта» претендует на скудетто, а «Реал» не пнул только ленивый. Атакующая троица «Мадрида» разозлилась и забила по голу: Мбаппе, Винисиус и Беллингем принесли победу 3:2. Но хозяева всё равно хороши: создали массу моментов, а Лукман всерьёз хочет побороться за «Золотой мяч». Если бы не Куртуа и не эпичный промах Ретеги в концовке, можно было и вырвать очки.

Энрикебол с кружевами и тики-такой

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 6-й тур, 10.12.2024, 23:00
Зальцбург
0
ПСЖ
3

Сафонова опять не пустили в старт. Хотя про Доннарумму можно сказать то же самое: «Зальцбург» совсем беззубый в этом сезоне. Вот здесь мы увидели истинный Энрикебол с кружевами и тики-такой. Третий мяч так вообще на загляденье: столичные звёзды не жадничали и разыграли крутую комбинацию с голом Дуэ.

На этом радость фанатов «ПСЖ» не заканчивается. После «крестов» на поле вернулся Лукас Эрнандес. Возвращение выдалось головокружительным: игрок «Зальцбурга» со всей силы зарядил мячом ему по голове, так что дезориентированный француз ещё несколько секунд осматривал стадион в поисках партнёров. Но мы очень рады ему.

Артём Никулин

Лига чемпионов: таблица и календарь