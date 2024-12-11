«Бавария» и «ПСЖ» куражились, а один топ-клуб уже вылетел. В ЛЧ зажигал не только «Реал»

Битва двух футбольных побратимов. Оба обожают схему с тремя центральными защитниками, гиператакующих латералей и высоченных форвардов. В общем, предвкушали уйму забитых мячей — а нет, забил только «Байер». И то на последних минутах: навалились на чужую штрафную, а там Мукиэле со всей мушкетёрской силушки всадил в створ. У «Интера» вообще не было ударов в створ, а ещё это первый для миланцев пропущенный гол в турнире.