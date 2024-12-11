35-летний Мюллер повторил достижение Роналду по количеству сезонов подряд с голами в ЛЧ

В нынешнем сезоне 35-летний немецкий полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.