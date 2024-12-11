Мбаппе сотворил историю в Лиге чемпионов. Круче только Месси

Это произошло в матче 6-го тура общего этапа ЛЧ с итальянской «Аталантой» (3:2). Мбаппе открыл счет на 10-й минуте игры. Это 50-й гол француза в Лиге чемпионов без учета квалификации. Он сравнялся по этому показателю с соотечественником Тьерри Анри.
Мбаппе понадобилось 79 матчей (без учета квалификационных игр) для достижений этой отметки — четвертый результат в истории турнира. Только Руд ван Нистелрой (62 матча), Лионель Месси (66 матчей) и Роберт Левандовски (77 матчей) забили 50 мячей быстрее.
25-летний Мбаппе стал девятым игроком в истории, достигшим отметки в 50 забитых мячей в Лиге чемпионов без учета квалификации. До него это сделали Криштиану Роналду, Месси, Левандовски, Карим Бензема, Рауль, ван Нистелрой, Томас Мюллер и Анри.
Кроме того, как отмечает Opta Sport, Мбаппе стал вторым самым молодым футболистом, достигшим отметки в 50 голов в Лиге чемпионов без учета квалификации. Француз достиг этой отметки в возрасте 25 лет и 356 дней.
Самым молодым футболистом, забившим 50 голов в ЛЧ, был бывший нападающий «Барселоны» Месси, сделавший это в возрасте 24 лет и 284 дней. Этот рекорд аргентинец установил в 2012 году.
Топ-10 лучших бомбардиров Лиги чемпионов (без учета квалификации):
1. Криштиану Роналду — 140 голов
2. Лионель Месси — 129
3. Роберт Левандовски — 101
4. Карим Бензема — 90
5. Рауль — 71
6. Руд ван Нистелрой — 56
7. Томас Мюллер — 55
8−9. Тьерри Анри — 50
8−9. Килиан Мбаппе — 50.