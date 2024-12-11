Мбаппе сотворил историю в Лиге чемпионов. Круче только Месси

Это произошло в матче 6-го тура общего этапа ЛЧ с итальянской «Аталантой» (3:2). Мбаппе открыл счет на 10-й минуте игры. Это 50-й гол француза в Лиге чемпионов без учета квалификации. Он сравнялся по этому показателю с соотечественником Тьерри Анри.