Джуд Беллингем объяснил свою результативность в последних матчах за «Реал»

«Это приятно. Ко мне вернулось голевое чутьё. Надеюсь, я смогу достичь ещё большего. В прошлом сезоне мы многого достигли, но я очень хочу продолжать добиваться успеха с “Реалом”.



Мы с Мбаппе и Винисиусом забили в одном матче? Вообще не думаем об этом, но знаем, чего от нас ждут все вокруг. Это не имеет значения, если команда не выигрывает, но сегодня мы победили», — приводит слова Беллингема пресс-служба УЕФА.