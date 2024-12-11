«Я очень счастлив». Эмери — о четвёртой победе «Астон Виллы» в Лиге чемпионов

«Я очень счастлив. Болельщики были здесь с нами, и они были великолепны. Они всегда помогали нам в этом соревновании, а также сегодня. Мы заработали эти три очка, потому что чувствовали себя комфортно. Мы планировали матч так, как хотели, и мы благодарны болельщикам, благодарны каждому болельщику “Астон Виллы”, потому что мы наслаждаемся Лигой чемпионов вместе с ними.