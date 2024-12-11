Нигматуллин: «Сафонов должен понимать, в каком клубе играет, и кто его конкурент. Матвею не простили ошибку»

«Матвей должен понимать, в каком клубе он играет, и кто у него конкурент за место в стартовом составе. У запасного вратаря может быть всего один шанс в году, а в этом сезоне у него уже было достаточно возможностей поиграть. Он неплохо себя проявлял, но цена ошибки в “ПСЖ” очень высока. Поэтому надо ждать, когда Доннарумма снова начнет ошибаться. Конечно, положение у них неравное. Доннарумма ошибался гораздо больше, за счет чего Матвей и получал свои шансы. А Сафонов лишь раз оступился, хотя спасал с “Баварией” много. Но эту ошибку ему не простили», — приводит слова Нигматуллина «ВсеПроСпорт».