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Нигматуллин: «Сафонов должен понимать, в каком клубе играет, и кто его конкурент. Матвею не простили ошибку»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о текущем положении своего соотечественника Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Источник: Getty Images

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (3:0) ворота парижан защищал Джанлуиджи Доннарумма, а Сафонов третий раз подряд остался на скамейке запасных после результативной ошибки в игре с «Баварией» (0:1) (видео).

«Матвей должен понимать, в каком клубе он играет, и кто у него конкурент за место в стартовом составе. У запасного вратаря может быть всего один шанс в году, а в этом сезоне у него уже было достаточно возможностей поиграть. Он неплохо себя проявлял, но цена ошибки в “ПСЖ” очень высока. Поэтому надо ждать, когда Доннарумма снова начнет ошибаться. Конечно, положение у них неравное. Доннарумма ошибался гораздо больше, за счет чего Матвей и получал свои шансы. А Сафонов лишь раз оступился, хотя спасал с “Баварией” много. Но эту ошибку ему не простили», — приводит слова Нигматуллина «ВсеПроСпорт».

ПСЖ
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