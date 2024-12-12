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Угадайте, кто из клубов опять провалился? Да, «Сити» — теперь в топ-матче Лиги чемпионов

«Ювентус» наказал дважды. Теперь плей-офф для Гвардиолы реально под вопросом.

Источник: Getty Images

Грустный «Сити» Гвардиолы с одной победой в последних девяти матчах встал перед новым испытанием: «Ювентус», выезд, борьба за плей-офф Лиги чемпионов. До встречи «горожане» набрали восемь очков и расхаживали в районе зоны топ-24.

Но и «Ювентус» Мотты в этом сезоне не блещет. Пока «Аталанта», «Лацио», «Интер», «Наполи» и даже «Фиорентина» борются за чемпионский отрыв в Италии, туринцы вместе с «Миланом» посматривают на зарубу, находясь чуть поодаль. Команда Аллегри прошлого сезона набрала 36 очков в первых 15 играх, команда Мотты — череду травм и 27. В ЛЧ до матча — 22-е место.

Планы на игру получились вполне ожидаемыми: «Ювентус» вышел играть длинно и часто отправлял кого-то из пары Влахович — Йылдыз пробежаться в контратаку, «Сити» — долго и нудно раскатывал мяч, ожидая просадок в центре поля. Дождаться позиционных ошибок в обороне команде Гвардиолы не удалось, поэтому стартовый (небольшой) территориальный натиск ничем не увенчался. Скорее это сыграло на руку сопернику: игроки «Юве» привыкли, адаптировались, нащупали пути выхода в атаку.

Очень важную роль для «Ювентуса» в течение всего матча сыграл молодой Франсишку Консейсау. Еще в прошлом сезоне он не всегда появлялся в старте за «Порту» — команду своего отца. А после переезда в Италию, хоть и осознавая весь его талант, фанаты многого не ожидали. В этой игре он контролировал весь правый фланг, цеплялся за любые эпизоды и выжимал максимум. Опускался с позиции правого вингера в момент выхода из обороны и, получая мяч, раздавал направо-налево. Немножко реджиста. Или, если проще, плеймейкер.

В это же время Влахович и Йылдыз искали себя слева, открываясь на длинные передачи. Серб чаще турка забегал за спины, но зато Кенан подключался вторым темпом и много бил издали. Редко точно, но зато в собственной стилистике и идейно.

Тем более что «Сити» первые 20 минут не создавал вообще ничего. Рико Льюис типично смещался с левого фланга в центр и пытался делать из себя Родри — контролировать темп. Но что дальше?

Лишь ближе к экватору тайма, когда Гюндоган и Де Брёйне нащупали игру, гости начали придумывать атакующие идеи, полагаясь на индивидуальные креативные решения. 23-я минута — Гюндоган тонко пропускает мяч и тут же забегает в штрафную — есть удар. 40-я минута — быстрая комбинация по центру и опаснейший момент Холанда после выхода один на один. Но на этом всё — к концу тайма команды набили всего три удара в створ на двоих.

В перерыве витало ощущение наступающих нулей. Очень сухих. «Сити» не в форме, для «Ювентуса» такое по сезону вообще норма — пять матчей с подобным счётом в этом сезоне. Но подумать о вечном во втором тайме не получилось, потому что уже с самого начала игра внезапно раскрылась. «Ювентус» в первую пятиминутку цеплялся за мяч, Консейсау даже выжал угловой в окружении на фланге. Но затем, плохо его исполнив, пропустил разящую атаку соперника: Де Брёйне, оказавшись справа на фланге, выдал искусную передачу между ног защитнику прямо в штрафную, и Гюндоган, успев мяч даже обработать, претендовал на гол. Удар заблокировал Федерико Гатти.

Который, к слову, провёл блестящий матч. И не только в обороне: уже через три минуты после той атаки он каким-то образом оказался в штрафной «Сити» и сам пробивал «ножницами»! В том эпизоде «Ювентус» довольно долго держал мяч усилиями Консейсау и грузил в штрафную. Удар Гатти удалось отразить, но зато вторым темпом на подачу успешно откликнулся Влахович — забил! Йошко Гвардиол потерялся в борьбе с Гатти, затем не добежал Уокер, после — вновь на втором этаже переиграли хорвата. Ну и снова привет Эдерсену — он уже «привёз» в матче с «Фейеноордом», а теперь непонятно махнул руками в Турине. «Сити» получил мощную оплеуху на 53-й минуте и побежал отыгрываться.

Игра раскрылась на пару минут, а затем «Ювентус» сильно вжался. 57-я минута — два опаснейших удара с линии штрафной — заблокированы. 59-я минута — удар от одинокого Силвы с угла в пределах штрафной — заблокирован. 63-я минута — Доку опасно простреливает вдоль лицевой — повезло. 68-я минута — Гюндоган опасно бьёт с линии штрафной и даёт шанс киперу совершить красивейший сейв, потащив удар с девятки.

Шквал атак «Манчестер Сити» продолжался минут 15, но стоило только потерять темп, «Ювентус» тут же поймал гостей на высокой линии обороны и забил второй. Заброс справа принял Веа — и подал на Маккенни. Тот красиво завершил начатое Гатти дело — забил в падении боковым ударом.

Больше «Сити» в игру не вернулся. Бернарду Силва напомнил о себе лишь нервной жёлтой карточкой, когда толкнул защитника соперника в его же голкипера. Олицетворение нынешнего «Манчестер Сити» — очень способного, но не в своей тарелке.

Пеп получил два гола и проиграл. Опять.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
11.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Хосеп Гвардиола
Голы
Ювентус
Душан Влахович
(Кенан Йылдыз)
53′
Уэстон Маккенни
(Тимоти Веа)
75′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
85′
4
Федерико Гатти
6
Данилу
15
Пьер Калюлю
37
Николо Савона
5
Мануэль Локателли
8
Тен Копмейнерс
15
Кенан Йылдыз
84′
51
Самуэль Мбангула
19
Кефрен Тюрам
69′
16
Уэстон Маккенни
7
Франсишку Консейсау
69′
22
Тимоти Веа
9
Душан Влахович
85′
26
Дуглас Луис
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
86′
9
Эрлин Бреут Холанн
10
Джек Грилиш
84′
87′
27
Матеус Нунес
11
Жереми Доку
78′
26
Савио
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
12
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
8
Фолы
7
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ювентус
Лига чемпионов: таблица и календарь