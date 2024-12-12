Угадайте, кто из клубов опять провалился? Да, «Сити» — теперь в топ-матче Лиги чемпионов

Который, к слову, провёл блестящий матч. И не только в обороне: уже через три минуты после той атаки он каким-то образом оказался в штрафной «Сити» и сам пробивал «ножницами»! В том эпизоде «Ювентус» довольно долго держал мяч усилиями Консейсау и грузил в штрафную. Удар Гатти удалось отразить, но зато вторым темпом на подачу успешно откликнулся Влахович — забил! Йошко Гвардиол потерялся в борьбе с Гатти, затем не добежал Уокер, после — вновь на втором этаже переиграли хорвата. Ну и снова привет Эдерсену — он уже «привёз» в матче с «Фейеноордом», а теперь непонятно махнул руками в Турине. «Сити» получил мощную оплеуху на 53-й минуте и побежал отыгрываться.