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Головин не помог «Монако» с «Арсеналом». Его одноклубники сами подарили победу сопернику

Хотя были близки к тому, чтобы перевернуть игру.

Источник: Reuters

Монегасков сломили за 10 минут

«Арсенал» и «Монако» подошли к шестому туру Лиги чемпионов на соседних позициях в турнирной таблице, набрав по 10 баллов в предыдущих пяти встречах. Это вроде как должно было говорить о том, что команды приблизительно равны по силе, но мы-то знаем, что в футболе очень многое относительно.

Хотя в первые 10 минут обе команды владели мячом одинаковое количество времени, а самый острый момент получил Александр Головин, который после короткого розыгрыша принял мяч у штрафной «Арсенала» и чуть-чуть не попал в створ.

Но вскоре, как многими и ожидалось, «канониры» перехватили преимущество — забрали контроль над мячом и начали генерировать моменты. На 25-й минуте Габриэл Жезус ускакал один на один после шикарного заброса центрального защитника Якуба Кивера. Бразилец ворвался с мячом в штрафную, но вратарь Маецки отбил выстрел ногой. Спустя три минуты Габи запорол еще один шанс — снова бил из штрафной после быстрого прорыва, однако Маецки снова остановил бразильского форварда.

Монегаски же забыли, что такое владение на чужой половине поля, и практически не контратаковали. На 32-й минуте Головин разгонял выпад «Монако» со своей половины поля, но Мартинелли фолом сорвал перспективный контрвыпад.

А спустя две минуты «Арсенал» открыл счет — Букайо Сака забил один из самых простых голов в карьере, замкнув прострел Жезуса. Важную роль в моменте сыграл 18-летний полузащитник Майлз Льюис-Скелли: не ошибся после неаккуратной передачи Мартина Эдегора, как на мотоцикле объехал Магнеса Аклиуша и выкатил отличный пас к линии штрафной на ассистировавшего Жезуса.

После пропущенного гола «Монако» на пару минут усилил давление, а по итогу получил еще один жирный момент у своих ворот. Сунгуту Магасса чудовищно обрезался в центре поля и позволил Эдегору убежать один на один, но норвежец не сумел даже попасть в створ.

Ужасная ошибка в концовке

Второй тайм, как и первый, начался под диктовку гостей, которые даже создали опасный момент со стандарта. Немного изменилась и роль Головина — после выхода Такуми Минамино россиянин отодвинулся глубже в центр поля и был уже не особо заметен.

Команда Ади Хюттера наконец наладила прессинг, который парализовал «Арсенал» практически на полчаса. В лидеры матча по отборам мяча даже вышел атакующий полузащитник Аклиуш (3). На 63-й минуте из давления гостей получился первый топ-момент: Кайю Энрике продрался с левого фланга по лицевой в штрафную и отпасовал на Минамино, но японец шанс запорол.

Спустя две минуты сам Такуми недалеко от чужой штрафной перехватил пас Вильяма Салиба и покатил Эмболо, который тоже не смог пробить как следует. Микель Артета на потерю инициативы отреагировал заменами — особенно помогли «канонирам» появившиеся Леандро Троссар и Кай Хаверц. Новички возродили контригру «Арсенала» и помогли вернуть инициативу.

Но «Монако» похоронил себя сам — на 78-й минуте Хаверц перехватил ужасный пас Салису на вратаря и подарил еще один простой гол Сака. При 0:2 давление «Монако» заметно ослабло, а там недолго осталось и до разгрома — на этот раз уже Букайо ассистировал Каю.

«Арсенал» благодаря этой победе взлетел на третью строчку — далее у команды Артеты не самые сложные игры с загребским «Динамо» и «Жироной». «Монако» же застрял на 16-м месте, но имеющихся 10 очков может хватить для попадания в топ-24. Впереди у монегасков встречи с «Астон Виллой» и «Интером».

Арсенал
3:0
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
11.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Ади Хюттер
Голы
Арсенал
Букайо Сака
(Габриэл Жезус)
34′
Букайо Сака
(Кай Хаверц)
78′
Кай Хаверц
(Букайо Сака)
88′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
5
Томас Партей
23
Микель Мерино
60′
7
Букайо Сака
8
Мартин Эдегор
79′
53
Итан Нванери
41
Деклан Райс
64′
12
Юррьен Тимбер
49
Майлс Льюис-Скелли
64′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
9
Габриэл Жезус
73′
29
Кай Хаверц
11
Габриел Мартинелли
32′
64′
19
Леандро Троссар
Монако
1
Радослав Маецки
5
Тило Керер
12
Кайю Энрике
22
Мохаммед Салису
7
Элисс Бен Сегир
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
63′
81′
4
Йордан Тезе
88
Сунгуту Магасса
46′
18
Такуми Минамино
15
Ламин Камара
81′
8
Элиот Матазо
36
Бриль Эмболо
81′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
7
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
12
Фолы
7
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Арсенал
Лига чемпионов: таблица и календарь