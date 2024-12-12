Головин не помог «Монако» с «Арсеналом». Его одноклубники сами подарили победу сопернику

Но вскоре, как многими и ожидалось, «канониры» перехватили преимущество — забрали контроль над мячом и начали генерировать моменты. На 25-й минуте Габриэл Жезус ускакал один на один после шикарного заброса центрального защитника Якуба Кивера. Бразилец ворвался с мячом в штрафную, но вратарь Маецки отбил выстрел ногой. Спустя три минуты Габи запорол еще один шанс — снова бил из штрафной после быстрого прорыва, однако Маецки снова остановил бразильского форварда.