Лига чемпионов уходит на большой перерыв. Кто этой осенью удивил, кто разочаровал, на кого обратить внимание

Еще один важный фактор — сохранение интриги в таблице до самого конца. Посмотрите сами — 3-е и 19-е места разделяют всего три очка. Это значит, что за одно поражение можно скатиться из топ-8 сразу в зону «несеяных» стыков. Остается всего два тура, а мы до сих пор не уверены на 100% ни в одной из команд (пожалуй, кроме «Ливерпуля»).