Россию включили в число стран-участниц европейской футбольной Суперлиги. Но радоваться рано

Но даже если бы Объединенная лига по каким-то неведомым причинам, например финансового характера, вдруг получила зеленый свет от УЕФА, то и в этом случае российских клубов там не было бы. Ведь организаторы ничего не говорили про нашу страну. Лишь указали, что планируется 96 клубов из 55 федераций. Да, именно столько входит в УЕФА — арифметически получается, что и Россия формально в списке.