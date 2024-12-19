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«Наша цель — всегда пройти в следующий раунд». Тренер «Челси» Мареска — о Лиге конференций

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о борьбе команды за победу в Лиге конференций.

Источник: Getty Images

"Мне нравится идти шаг за шагом. Главной целью был групповой этап, теперь она почти достигнута.

Что ж, посмотрим после следующей игры, потому что наша цель — всегда пройти в следующий раунд. Тогда и посмотрим, к чему мы придём«, — приводит слова Марески официальный сайт “Челси”.

«Челси» занимает первое место в турнирной таблице Лиги конференций. Команда Энцо Марески набрала 15 очков за пять матчей. Сегодня, 19 декабря, в матче 6-го тура общего этапа «Челси» встретится с ирландским «Шэмрок Роверс». Начало игры — в 23:00 мск.

Челси
Лига конференций: таблица и календарь