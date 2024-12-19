«Барселона» в поисках нового стадиона для матчей Лиги чемпионов

Если «Барселона» не попадёт в восьмерку лучших и ей придется играть в плей-офф, дающем выход во второй раунд, клуб будет должен определиться со своим стадионом до жеребьевки, которая состоится 31 января. При этом каталонцы не смогут вернуться на «Камп Ноу», поскольку он не будет готов к матчам, которые пройдут 11 и 18 февраля.