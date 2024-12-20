Определились все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА

Оставшиеся места в ⅛ финала будут разыграны между клубами, занявшими позиции с 9-й по 24-ю. Участниками стыковых матчей стали польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», немецкий «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербская «Бачка-Топола».