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Определились все участники плей-офф Лиги конференций УЕФА

Названы восемь команд, которые пробились в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. По итогам заключительного тура основного раунда Лиги конференций УЕФА определились все участники плей-офф футбольного еврокубка.

Напрямую в ⅛ финала вышли первые восемь команд — лондонский «Челси», португальская «Витория», итальянская «Фиорентина», австрийский «Рапид», шведский «Юргорден», швейцарский «Лугано», польская «Легия» и бельгийский «Серкль Брюгге».

Оставшиеся места в ⅛ финала будут разыграны между клубами, занявшими позиции с 9-й по 24-ю. Участниками стыковых матчей стали польская «Ягеллония», ирландский «Шэмрок Роверс», кипрские АПОЭЛ, «Пафос» и «Омония», греческий «Панатинаикос», словенские «Олимпия» и «Целе», испанский «Бетис», немецкий «Хайденхайм», бельгийский «Гент», датский «Копенгаген», исландский «Викингур», боснийский «Борац», норвежский «Мольде» и сербская «Бачка-Топола».

Жеребьевка первой стадии плей-офф состоится 20 декабря.

Впервые в истории в основном раунде Лиги конференций выступили 36 команд, сам турнир проходит в новом формате. В основном раунде каждый участник сыграл шесть матчей против шести разных соперников.

Лига конференций: таблица и календарь