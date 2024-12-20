Домашние матчи «Барселоны» в Мадриде? Каталонцев прогоняют с Олимпийского стадиона, а «Камп Ноу» еще не готов

Однако из-за правил УЕФА в Лиге чемпионов сине-гранатовым все же придется найти новый дом. Европейский футбольный союз может утвердить лишь одну арену на каждый из этапов турнира — групповой или плей-офф. После их начала нельзя менять локацию. Если каталонцы пробьются в топ-16 ЛЧ, то на заявку домашней арены у них будет время до 21 февраля, так как матчи ⅛ финала пройдут 4 и 11 марта. Если сине-гранатовые начнут плей-офф со стыковых матчей, то должны будут определиться с домом до 31 января. В обоих случаях вероятность того, что «Камп Ноу» будет готов к играм, — ничтожна.