Мбаппе угрожает «ПСЖ» отзывом лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов — Sport.es

По информации источника, Мбаппе намерен обратиться с требованием о лишении «ПСЖ» лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов, чтобы принудить свой бывший клуб оплатить задолженность.
«Мы рассматриваем дело, которое выходит за рамки моего клиента», — заявила адвокат Мбаппе Дельфина Верхейден, намекая не важность спора.
Ранее Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил обращение бывшего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе по задолженности парижского клуба перед футболистом в размере € 55 млн.