Мбаппе угрожает «ПСЖ» отзывом лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов — Sport.es

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе угрожает «ПСЖ» отзывом лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов из-за задолженности парижского клуба по зарплате в размере € 55 млн перед игроком. Об этом сообщает Sport.es.