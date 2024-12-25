Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Джон Терри, Роберто Карлос.
Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард.
Нападающие: Лионель Месси, Кака, Тьерри Анри, Роналдо.
Легендарный бразильский нападающий «Барселоны» Роналдиньо составил символическую сборную Лиги чемпионов, включив в нее четырех соотечественников, сообщает Give Me Sport.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Джон Терри, Роберто Карлос.
Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард.
Нападающие: Лионель Месси, Кака, Тьерри Анри, Роналдо.