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Роналдиньо составил символическую сборную Лиги чемпионов

Легендарный бразильский нападающий «Барселоны» Роналдиньо составил символическую сборную Лиги чемпионов, включив в нее четырех соотечественников, сообщает Give Me Sport.

Источник: AP 2024

Вратарь: Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Кафу, Паоло Мальдини, Джон Терри, Роберто Карлос.

Полузащитники: Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард.

Нападающие: Лионель Месси, Кака, Тьерри Анри, Роналдо.

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