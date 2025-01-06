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Linkin Park выступит на финале Лиги чемпионов-2024/25

Американская рок-группа Linkin Park выступит на финале Лиги чемпионов-2024/25 в Мюнхене, сообщает The Sun.

Источник: Getty Images

Это выступление станет частью большого мирового турне коллектива, которое стартует в конце января.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена». Linkin Park выступит в перерыве игры. Группа исполнит такие хиты как One Step Closer и Papercut, а также песни из нового альбома From Zero.

Напомним, Linkin Park приостановила концертную деятельность в 2017 году после смерти своего фронтмена Честера Беннингтона. Перерыв продлился 7 лет. В сентябре 2024-го группа представилу новую вокалистку — Эмили Армстронг.

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