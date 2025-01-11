Быстров: «Не верю в возвращение России в 2025 году — Европа без нас не страдает»

— Не страдает, конечно. Там в чемпионатах хорошая конкуренция, они играют в еврокубках — у них никаких проблем нет! Европа без нас не страдает! Возможно, страдают лишь от того, что меньше стали зарабатывать без наших контрактов. Наши люди никогда не рассчитывали на Лигу чемпионов, а когда начали рассчитывать — нас убрали, — цитирует Быстрова «РБ Спорт».