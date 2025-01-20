«Сити» приблизит «ПСЖ» к провалу, а «Барса» продлит успешную серию? Интриги 7-го тура ЛЧ

«Монако» проиграл два матча подряд в Лиге чемпионов и пропустил в каждом по три мяча. В итоге команда откатилась на 16-е место в общей таблице, а соперники не из зоны плей-офф отстают от неё на три очка. «Астон Вилла», в свою очередь, ведёт борьбу за место в топ-8, что позволит напрямую попасть в ⅛ финала. Пока клуб из Бирмингема справляется с задачей (пятое место), но в таблице высочайшая плотность, так что сложно предсказать, чем всё в итоге завершится. Интересно также, как проявит себя Александр Головин, отыгравший всего 10 минут в предыдущем матче в Лиге 1.