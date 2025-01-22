Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Важнейшая победа команды Головина! «Монако» приблизился к плей-офф ЛЧ

Россиянин вышел после перерыва и упустил два неплохих момента.

Источник: Getty Images

«Монако» провёл заключительный домашний матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И порадовал своих болельщиков успешным результатом.

Монегаски вышли на игру без Александра Головина в стартовом составе — россиянин начал встречу в запасе. Туда же попал и нападающий гостей Джон Дуран. Восемь минут — столько потребовалось «Монако», чтобы огорчить соперника. Эмилиано Мартинес остановил удар Тило Керера головой, но никто не помешал Уилфриду Синго сыграть на добивании. Это второй гол защитника в нынешней Лиге чемпионов — ранее он забил и отдал результативный пас в матче с «Црвеной Звездой» (5:1).

Чуть позже Мартинес вытащил непростой удар Магнеса Аклиуша, который целил в ближний угол. Но моменты были и у ворот Радослава Маецки. Лука Динь лупит в верхний угол — польский голкипер справляется. Леон Бэйли бьёт под перекладину — Маецки снова в порядке. А оператор несколько раз показывал сидящего на скамейке запасных Головина.

«Астон Вилла» превзошла соперника до перерыва во владении мячом (60% на 40%), но в остальном на поле была равная игра. Каждая из команд нанесла по шесть ударов, однако «Астон Вилла» пробила в створ четыре раза, а «Монако» — трижды. С другой стороны, хозяева наиграли на 1,1 ожидаемого гола, а гости — только на 0,54.

Удивительно, что команды ушли на перерыв при счёте 1:0. В добавленное к первой половине время забивать могли и те, и другие. Сначала неугомонный Маецки спас после неприятного удара Олли Уоткинса в дальний угол. А потом Аклиуш простил «Астон Виллу» — запустил мяч выше створа из убойной позиции.

Эмери выпустил Дурана (семь голов в АПЛ, три — в Лиге чемпионов) через 10 минут после старта второго тайма. А чуть позже на поле вышел и Головин. В матче Лиги 1 россиянину дали 10 минут, теперь — 25 (без учёта добавленного времени). Александр вошёл в игру не очень хорошо. Сначала отдал очень неточную передачу, а чуть позже нарушил правила в атаке. По всей видимости, полузащитнику пока не хватает игрового ритма.

Кстати, Головин действовал на левом краю. У него был неплохой момент для того, чтобы укрепить преимущество «Монако», но Тайрон Мингз в последний момент заблокировал удар россиянина. На 84-й минуте монегаски заработали перспективный штрафной, однако бил не Головин. А вышедший на замену Джордан Тезе. Пробил, кстати, неважно — в стенку. Может, всё-таки следовало дать шанс Александру?

У Головина был шанс в конце основного времени. Александр метил в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны. Чуть позже россиянин получил предупреждение. Правда, оператор упустил этот момент, так что тяжело понять, что же такого натворил полузащитник.

Тем не менее «Монако» одержал четвёртую победу в турнире (третью — дома) и набрал 13 очков (у «Астон Виллы» столько же). Французский клуб почти решил задачу по выходу в плей-офф.

Кирилл Закатченко

Монако
1:0
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
21.01.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Унаи Эмери
Голы
Монако
Уилфрид Синго
8′
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
13
Кристиан Мависса
17
Уилфрид Синго
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
6
Денис Закария
78′
4
Йордан Тезе
7
Элисс Бен Сегир
65′
88
Сунгуту Магасса
15
Ламин Камара
65′
10
Александр Головин
90+2′
18
Такуми Минамино
78′
33
Люка Мишаль
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
8
Юри Тилеманс
44
Бубакар Камара
90+2′
11
Олли Уоткинс
12
Люка Динь
49′
67′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
86′
26
Ламар Богард
27
Морган Роджерс
82′
86′
41
Джейкоб Рэмси
31
Леон Бэйли
56′
9
Джон Дуран
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
14
Фолы
14
4
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Астон Вилла
Лига чемпионов: таблица и календарь