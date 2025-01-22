Важнейшая победа команды Головина! «Монако» приблизился к плей-офф ЛЧ

Эмери выпустил Дурана (семь голов в АПЛ, три — в Лиге чемпионов) через 10 минут после старта второго тайма. А чуть позже на поле вышел и Головин. В матче Лиги 1 россиянину дали 10 минут, теперь — 25 (без учёта добавленного времени). Александр вошёл в игру не очень хорошо. Сначала отдал очень неточную передачу, а чуть позже нарушил правила в атаке. По всей видимости, полузащитнику пока не хватает игрового ритма.