«ПСЖ» Энрике против «Сити» Гвардиолы. Встреча двух тренеров, которые выросли из тики-таки

Их накопилось много. Главная: как бы тренер ни готовился к уходу Килиана Мбаппе, заменить его пока не удалось. Рамуш с травмой пропустил около трех месяцев, Коло Муани никак не может попасть по воротам, а Асенсио, из которого Энрике сделал оттянутого форварда, все-таки не идеальный игрок для этой роли. От тактических перестановок выиграл только Барколя, который получил огромную свободу на фланге, но он не может в одиночку решать исход матчей, как это делал Мбаппе.