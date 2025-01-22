«Барселона» выдала великий матч, но негативных выводов больше. Система Флика все чаще дает сбой

Второй гол привез именно поляк, который зачем-то выбежал из ворот и врезался в Алекса Бальде с мячом в ногах. 11-метровый — тоже вина голкипера. Щенсны бросился в ноги Керему Актюркоглу, но явно опоздал и срубил турка. Интересно, что ни в игровых действиях, ни в поведении Войцеха не было видно нервов. То есть он не плыл психологически, а просто почти целиком провалил матч в профессиональном плане (не считая реально классного сейва в концовке). Не из-за нервов, а из-за несоответствия требованиям системы Ханси Флика.