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Зайнутдинов помог «Бешикташу» разгромить лидера Лиги Европы

Завершился матч седьмого тура общего этапа Лиги Европы-2024/25, в котором встречались турецкий «Бешикташ» и испанский «Атлетик» из Бильбао, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Бешикташ"

Встреча команд прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Милот Рашица (17-я и 60-я минуты), еще по разу забили Рафаэл Силва (78-я), который также записал на свой счет два ассиста, и Жоау Мариу, реализовавший пенальти (92+). У гостей единственный гол забил Унаи Гомес (45-я).

Казахстанский полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов вышел на замену на 69-й минуте игры, но результативными действиями не отметился.

Для «Бешикташа» это третья победа в Лиге Европы. Команда Зайнутдинова набрала 9 очков и поднялась на 18-е место в турнирной таблице. «Атлетик» (16) остался на второй строчке.

Бешикташ
4:1
Первый тайм: 1:1
Атлетик
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
22.01.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Tupras Stadyumu
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер
Эрнесто Вальверде
Голы
Бешикташ
Милот Рашица
(Рафа Силва)
17′
Милот Рашица
(Рафа Силва)
60′
Рафа Силва
77′
Жоау Мариу
90+2′
Атлетик
Унаи Гомес
(Беньят Прадос)
45′
Составы команд
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
2
Юнас Свенссон
14
Феликс Удуохай
53
Эмирхан Топчу
6
Али Аль-Мусрати
83
Жедсон Фернандеш
26
Артур Масуаку
45+1′
69′
22
Бактиер Зайнутдинов
7
Милот Рашица
67′
79′
18
Жоау Мариу
17
Чиро Иммобиле
37′
69′
9
Семих Киликсой
23
Эрнест Мучи
87′
4
Онур Булут
27
Рафа Силва
87′
73
Чер Ндур
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
4
Айтор Паредес
14
Унаи Нуньес
17
Юри Берчиче
18
Оскар Де Маркос
31
Микель Хаурехисар
12
Горка Гурусета
20
Унаи Гомес
79′
11
Альваро Джало
24
Беньят Прадос
61′
16
Иньиго Руис де Галаррета
67′
6
Микель Весга
7
Алехандро Беренгер
79′
22
Николас Серрано
10
Нико Уильямс
61′
9
Иньяки Уильямс
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
1
15
Фолы
15
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Юлиан Вайнбергер
(Австрия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бешикташ
Атлетик
Лига Европы: таблица и календарь