Зайнутдинов помог «Бешикташу» разгромить лидера Лиги Европы

Встреча команд прошла на стадионе «Тюпраш» в Стамбуле (Турция) и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Милот Рашица (17-я и 60-я минуты), еще по разу забили Рафаэл Силва (78-я), который также записал на свой счет два ассиста, и Жоау Мариу, реализовавший пенальти (92+). У гостей единственный гол забил Унаи Гомес (45-я).