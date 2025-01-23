Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемнадцать клубов гарантировали себе участие в плей-офф ЛЧ

Восемнадцать клубов гарантировали себе участие в плей-офф ЛЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Восемнадцать клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов за один тур до окончания основного этапа.

По итогам этапа команды, занявшие места с первого по восьмое, выйдут напрямую в ⅛ финала, еще 16 участников сыграют в стыковом раунде плей-офф, в котором команды, занявшие места с девятого по 16-е, будут сеяными. Победители этого раунда пройдут в ⅛ финала, проигравшие продолжат евросезон в Лиге Европы.

Перед восьмым туром английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона» гарантировали себе прямую путевку в ⅛ финала, в то время как английский «Арсенал» и итальянский «Интер» как минимум будут сеяными в раунде плей-офф. Точно в плей-офф попадут «Милан», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Байер», «Бавария», «Боруссия» (все — Германия), «Монако», «Лилль», «Брест» (все — Франция), «Атлетико», «Реал» (оба — Испания), «Астон Вилла» (Англия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).

Девять клубов потеряли шансы на плей-офф и продолжение еврокубкового сезона: «Штурм», «Зальцбург» (оба — Австрия), «Болонья» (Италия), «Спарта» (Чехия), «Лейпциг» (Германия), «Жирона» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Словакия) и «Янг Бойз» (Швейцария).

Все 18 матчей восьмого, заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января и начнутся одновременно в 23:00 мск.

Лига чемпионов: таблица и календарь