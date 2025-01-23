Восемнадцать клубов гарантировали себе участие в плей-офф ЛЧ.

Перед восьмым туром английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона» гарантировали себе прямую путевку в ⅛ финала, в то время как английский «Арсенал» и итальянский «Интер» как минимум будут сеяными в раунде плей-офф. Точно в плей-офф попадут «Милан», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Байер», «Бавария», «Боруссия» (все — Германия), «Монако», «Лилль», «Брест» (все — Франция), «Атлетико», «Реал» (оба — Испания), «Астон Вилла» (Англия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).