Восемнадцать клубов гарантировали себе участие в плей-офф ЛЧ.

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Восемнадцать клубов гарантировали себе участие в плей-офф Лиги чемпионов за один тур до окончания основного этапа.
По итогам этапа команды, занявшие места с первого по восьмое, выйдут напрямую в ⅛ финала, еще 16 участников сыграют в стыковом раунде плей-офф, в котором команды, занявшие места с девятого по 16-е, будут сеяными. Победители этого раунда пройдут в ⅛ финала, проигравшие продолжат евросезон в Лиге Европы.
Перед восьмым туром английский «Ливерпуль» и испанская «Барселона» гарантировали себе прямую путевку в ⅛ финала, в то время как английский «Арсенал» и итальянский «Интер» как минимум будут сеяными в раунде плей-офф. Точно в плей-офф попадут «Милан», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Байер», «Бавария», «Боруссия» (все — Германия), «Монако», «Лилль», «Брест» (все — Франция), «Атлетико», «Реал» (оба — Испания), «Астон Вилла» (Англия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Селтик» (Шотландия).
Девять клубов потеряли шансы на плей-офф и продолжение еврокубкового сезона: «Штурм», «Зальцбург» (оба — Австрия), «Болонья» (Италия), «Спарта» (Чехия), «Лейпциг» (Германия), «Жирона» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Слован» (Словакия) и «Янг Бойз» (Швейцария).
Все 18 матчей восьмого, заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 29 января и начнутся одновременно в 23:00 мск.