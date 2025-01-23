Суперкомпьютер оценил шансы «Баварии» на плей-офф Лиги чемпионов

Накануне мюнхенцы сенсационно проиграли «Фейеноорду» со счётом 0:3. До конца общего этапа остаётся всего один тур. Команда Венсана Компани идёт на 15-м месте и имеет шансы как на прямой выход в ⅛ финала, так и на стыковые матчи за путёвку в эту стадию.