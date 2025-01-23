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Суперкомпьютер оценил шансы «Баварии» на плей-офф Лиги чемпионов

Суперкомпьютер статистической платформы Opta оценил перспективы «Баварии» в общем этапе Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

Накануне мюнхенцы сенсационно проиграли «Фейеноорду» со счётом 0:3. До конца общего этапа остаётся всего один тур. Команда Венсана Компани идёт на 15-м месте и имеет шансы как на прямой выход в ⅛ финала, так и на стыковые матчи за путёвку в эту стадию.

Так, по оценке Opta, с вероятностью в 7,9% «Бавария» попадёт в восьмёрку лучших команд и напрямую выйдет в ⅛ финала. Шанс на попадание мюнхенцев в стыковые матчи — 92,1%.

По прошествии восьми туров общего этапа будет сформирована итоговая таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Бавария
Лига чемпионов: таблица и календарь