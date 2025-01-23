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Альвареса признали лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов

Альварес признан лучшим футболистом недели основного этапа Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Испанский нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес признан лучшим футболистом седьмой игровой недели основного этапа Лиги чемпионов, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Во вторник «Атлетико» дома выиграл у немецкого «Байера» в рамках седьмого тура со счетом 2:1. Альварес забил оба гола мадридской команды.

На приз также претендовали нидерландский нападающий ПСВ Люк де Йонг, бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и бразильский вингер «Барселоны» Рафинья.

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