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ПАОК с Чаловым и Оздоевым обыграл «Славию» в матче Лиги Европы

ПАОК со счетом 2:0 обыграл «Славию» в матче седьмого тура Лиги Европы.

Источник: Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК победил чешскую «Славию» в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.

Встреча в Салониках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, отличились Стефан Шваб (26-я минута) и Яннис Константелиас (56).

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел полный матч, нападающий Федор Чалов, прессинг которого привел ко второму голу, был заменен на 63-й минуте.

ПАОК выиграл третий матч подряд и с 10 очками занимает 17-е место в таблице, «Славия» (4 очка) продлила серию поражений до пяти встреч и идет 31-й. Места с первого по восьмое дают прямую путевку в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, выступят в стыковом раунде плей-офф.

Все 18 матчей восьмого, заключительного тура общего этапа Лиги Европы пройдут 30 января и начнутся одновременно в 23:00 мск.

ПАОК
2:0
Первый тайм: 1:0
Славия Пр
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
23.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Индржих Трпишовски
Голы
ПАОК
Штефан Шваб
26′
Иоаннис Константелиас
(Федор Чалов)
56′
Составы команд
ПАОК
42
Доминик Котарски
5
Яннис Михаилидис
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
41′
21
Абдул Рахман Баба
7
Иоаннис Константелиас
22
Штефан Шваб
27
Магомед Оздоев
9
Федор Чалов
63′
71
Томас Льямас Брандон
11
Тайсон
76′
47
Шола Шортайр
77
Кирил Десподов
59′
84′
34
Тарик Тиссудали
Славия Пр
24
Алеш Мандоус
4
Давид Зима
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
10
Христос Зафейрис
37
Доминик Печ
13
Моймир Хитил
90+5′
5
Игох Огбу
65′
72′
11
Даниэль Фила
19
Оскар Дорли
83′
33
Ондржей Змрзлы
21
Давид Дудера
25′
66′
3
Томаш Холеш
39
Микулаш Конечны
66′
14
Симион Мише
32
Ондржей Лингр
83′
28
Филип Пребсл
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
11
Фолы
16
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Матей Юг
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
Славия Пр
Лига Европы: таблица и календарь