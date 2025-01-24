ПАОК с Чаловым и Оздоевым обыграл «Славию» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Греческий футбольный клуб ПАОК победил чешскую «Славию» в матче предпоследнего, седьмого тура основного этапа Лиги Европы.
Встреча в Салониках завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, отличились Стефан Шваб (26-я минута) и Яннис Константелиас (56).
Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел полный матч, нападающий Федор Чалов, прессинг которого привел ко второму голу, был заменен на 63-й минуте.
ПАОК выиграл третий матч подряд и с 10 очками занимает 17-е место в таблице, «Славия» (4 очка) продлила серию поражений до пяти встреч и идет 31-й. Места с первого по восьмое дают прямую путевку в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, выступят в стыковом раунде плей-офф.
Все 18 матчей восьмого, заключительного тура общего этапа Лиги Европы пройдут 30 января и начнутся одновременно в 23:00 мск.