ПАОК с Чаловым и Оздоевым обыграл «Славию» в матче Лиги Европы

ПАОК выиграл третий матч подряд и с 10 очками занимает 17-е место в таблице, «Славия» (4 очка) продлила серию поражений до пяти встреч и идет 31-й. Места с первого по восьмое дают прямую путевку в ⅛ финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, выступят в стыковом раунде плей-офф.