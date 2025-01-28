Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Что будет означать невыход «Манчестер Сити» в в следующий раунд? Это было бы нехорошо для клуба, но сейчас я об этом не думаю. Знаю, всем интересно, пройдём мы дальше или нет, но думаю, что нам удастся сделать это", — приводит слова Гвардиолы BBC.