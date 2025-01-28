Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

"В нынешнем положении нам необходимо выиграть матч. Если этого не произойдёт, то мы прекратим участвовать в турнире. Хотим пройти дальше, чтобы провести ещё две встречи и квалифицироваться в следующий этап.
Что будет означать невыход «Манчестер Сити» в в следующий раунд? Это было бы нехорошо для клуба, но сейчас я об этом не думаю. Знаю, всем интересно, пройдём мы дальше или нет, но думаю, что нам удастся сделать это", — приводит слова Гвардиолы BBC.
После семи туров общего этапа «горожане» набрали восемь очков и занимают 25-е место. В дополнительный раунд плей-офф пройдут команды, занявшие места с 9-е по 24-е.