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Гвардиола высказался о возможном вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о потенциальном вылете его команды из Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

"В нынешнем положении нам необходимо выиграть матч. Если этого не произойдёт, то мы прекратим участвовать в турнире. Хотим пройти дальше, чтобы провести ещё две встречи и квалифицироваться в следующий этап.

Что будет означать невыход «Манчестер Сити» в в следующий раунд? Это было бы нехорошо для клуба, но сейчас я об этом не думаю. Знаю, всем интересно, пройдём мы дальше или нет, но думаю, что нам удастся сделать это", — приводит слова Гвардиолы BBC.

После семи туров общего этапа «горожане» набрали восемь очков и занимают 25-е место. В дополнительный раунд плей-офф пройдут команды, занявшие места с 9-е по 24-е.

Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь