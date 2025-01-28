«Сити» и «ПСЖ» останутся без плей-офф, а «Реал» заберётся в топ-8? Интриги последнего тура

«Милан» лихорадит в Серии А, но в Лиге чемпионов дела складываются намного лучше. Команда начала ЛЧ с двух поражений, а затем выдала серию из пяти побед. 15 очков и шестое место перед финальным туром — хороший расклад. В следующем матче «Милан» сыграет в Загребе с местным «Динамо». Команду тренирует легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро. У хорватов сохраняются минимальные шансы на место в топ-24, поэтому ожидается битва. «Милан» в случае победы гарантирует себе ⅛ финала, да и ничья вряд ли откинет итальянцев из восьмёрки. Но у «Динамо» свои планы.