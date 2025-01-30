Определились все участники плей-офф футбольной Лиги чемпионов

В общем этапе принимали участие 36 команд. Восемь лучших вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие строчки с 9-й по 24-ю, сыграют в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала.
В ⅛ финала вышли английский «Ливерпуль» (21 очко), испанская «Барселона» (19), английский «Арсенал» (19), итальянский «Интер» (19), испанский «Атлетико» (18), германский «Байер» (16), французский «Лилль» (16) и английская «Астон Вилла» (16). В раунде плей-офф сыграют итальянская «Аталанта» (15), германская «Боруссия» из Дортмунда (15), испанский «Реал» (15), германская «Бавария» (15), итальянский «Милан» (15), нидерландский ПСВ (14), французский ПСЖ (13), португальская «Бенфика» (13), «Монако» (13), французский «Брест» (13), нидерландский «Фейенорд» (13), итальянский «Ювентус» (12), шотландский «Селтик» (12), английский «Манчестер Сити» (11), португальский «Спортинг» (11) и бельгийский «Брюгге» (11).
Жеребьевка раунда плей-офф состоится 31 января. Первые матчи пройдут 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 4 и 5 марта, ответные игры пройдут 11 и 12 марта.