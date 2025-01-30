«Ман Сити» избежал позора. Но в стыках ЛЧ его вынесут «Бавария» или «Реал»

«В этом сезоне мы не выиграем Лигу чемпионов. Реальность есть реальность. “Реал” уже вернулся в свою форму, у “Баварии” невероятный сезон. Мы попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Я не знаю, рады ли они играть против нас. Нам предстоит встретиться с королями этого турнира», — приводит слова Гвардиолы CBS Sports.