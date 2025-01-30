«Ман Сити» избежал позора. Но в стыках ЛЧ его вынесут «Бавария» или «Реал»

Английский «Манчестер Сити» в родных стенах спасся от поражения от бельгийского «Брюгге» и избежал катастрофы в подошедшем к концу основном этапе обновленной Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. РИА Новости Спорт рассказывает об этой и других встречах результативной среды, оперативно подводя итоги.
Все результаты последнего тура
- «Манчестер Сити» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия) — 3:1;
- «Бавария» (Германия) — «Слован» (Словакия) — 3:1;
- «Штутгарт» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4;
- «Интер» (Италия) — «Монако» (Франция) — 3:0;
- «Динамо» (Хорватия) — «Милан» (Италия) — 2:1;
- «Лилль» (Франция) — «Фейеноорд» (Нидерланды) — 6:1;
- «Спортинг» (Португалия) — «Болонья» (Италия) — 1:1;
- «Жирона» (Испания) — «Арсенал» (Англия) — 1:2;
- «Ювентус» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2;
- «Зальцбург» (Австрия) — «Атлетико» (Испания) — 1:4;
- «Байер» (Германия) — «Спарта» (Чехия) — 2:0;
- «Брест» (Франция) — «Реал» (Испания) — 0:3;
- «ПСВ» (Нидерланды) — «Ливерпуль» (Англия) — 3:2;
- «Барселона» (Испания) — «Аталанта» (Италия) — 2:2;
- «Боруссия» (Германия) — «Шахтер» (Украина) — 3:1;
- «Штурм» (Австрия) — «Лейпциг» (Германия) — 1:0;
- «Астон Вилла» (Англия) — «Селтик» (Шотландия) — 4:2;
- «Янг Бойз» (Швейцария) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 0:1.
Сегодня команды отличились 64 забитыми мячами. Как пишет Opta Sport, этот показатель является рекордным в XXI веке, ведь еще никогда участники ЛЧ столько не забивали за один игровой день.
Итоги основного этапа
- ВЫШЛИ В ⅛ ФИНАЛА: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль», «Астон Вилла».
- Стыковые матчи (сеяные): «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», «ПСВ», «ПСЖ» и «Бенфика».
- Стыки (несеяные): «Монако», «Брест», «Фейенорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».
- ВЫЛЕТЕЛИ*: «Динамо» (Загреб), «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «РБ Лейпциг», «Жирона», «РБ Зальцбург», «Слован», «Янг Бойз».
* команды покидают еврокампанию, а не переходят в Лигу Европы / Лигу конференций.
Манчестер остается на грани
Английский гегемон откровенно провалил первую половину сезона. В чемпионате страны «Ливерпуль» улетел вперед, в Лиге чемпионов жуткие осечки с «Фейенордом», «Ювентусом» и «ПСЖ» поставили парней Хосепа Гвардиолы в совсем уж неподобающее положение… Перед заключительным матчем против «Брюгге» «горожане» оказались в зоне вылета — в среду им надо было только побеждать.
Все сложилось как нельзя лучше для «Сити», хоть и пришлось бедному Пепу понервничать и расчесать до царапин лоб. Ведь бельгийцы повели в первом тайме! Однако во втором фавориты благодаря голам Матео Ковачича и Савио (плюс автогол защитника «Брюгге» Хоэля Ордоньеса) поставили гостей на место и заскочили в уходящий поезд в направлении стыкового раунда ЛЧ.
«В этом сезоне мы не выиграем Лигу чемпионов. Реальность есть реальность. “Реал” уже вернулся в свою форму, у “Баварии” невероятный сезон. Мы попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Я не знаю, рады ли они играть против нас. Нам предстоит встретиться с королями этого турнира», — приводит слова Гвардиолы CBS Sports.
Парижское чудо
«Пари Сен-Жермен» однозначно не повезло с жеребьевкой больше всех. «Арсенал», «Атлетико», «Бавария»… Всем из них новый клуб вратаря сборной России Матвея Сафонова проиграл и оказался в зоне вылета. Все решалось в предпоследнем туре в домашнем матче против такого же буксующего «Сити». И парижане зажгли! Камбек с 0:2 и четыре гола в ворота Эдерсона спасли «ПСЖ» и переписали историю главного клубного турнира Старого Света.
Вопреки ставкам букмекеров (фанаты серьезно «прогрузили» комфортную для парижан и «Штутгарта» ничью), французы не пожалели немцев — 4:1. «ПСЖ» облегченно выдыхает и готовится к не менее тяжелым «стыкам».
Почти безупречный «Ливерпуль»
«Красные» проводят потрясающий сезон-2024/25, который впервые с 2015 года проходит не под руководством Юргена Клоппа. Команду принял Арне Слот и как удивил! Клуб лидирует в Английской премьер-лиге (АПЛ) а в Лиге чемпионов подошел к последнему туру с идеальным показателем семь побед в семи матчах. Ни «Реал», «Милан» и «Байер», ни «Болонья», «Лилль», «Жирона» и «Лейпциг» не смогли справиться с неудержимыми мерсисайдцами.
Сегодня «красные» зарубились в Нидерландах с ПСВ и проиграли (2:3). Уникального достижения не случилось, что не помешало «Ливерпулю» занять первое место в итоговой турнирной таблице. Спасибо «Аталанте», которая сыграла вничью с «Барселоной» и не дала каталонцам обогнать англичан.
Главные «лузеры»
«Слован» из Братиславы проиграл все восемь матчей с общим счетом 7:27. Еще хуже выступил швейцарский клуб «Янг Бойз»: тоже 0−8 при разнице мячей 3:24.
Гонка бомбардиров
Поляк Роберт Левандовский наколотил больше всех на основном этапе ЛЧ еще к прошлому туру. Сегодня форвард «Барселоны» не забил, так что с ним сравнялся Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» — у обоих по девять голов.
Кстати, лучшими ассистентами с пятью передачами на данный момент являются Рафинья («Барселона»), Шарль Де Кетеларе («Аталанта») и Джереми Фримпонг («Байер»).
Большие проблемы у грандов
Похвалим «Лилль» и «Астон Виллу», которые напрямую вышли в ⅛ финала. А вот «Реал», «Бавария», «Милан», «ПСЖ», «Монако» Александра Головина, «Ювентус» и «Манчестер Сити» угодили в «стыки». К сожалению, кого-то из этих топ-клубов мы в ⅛ не увидим.
Итак, шестнадцать сеяных и несеяных команд сыграют в стыковых матчах. Лигочемпионская классика — по встрече дома и в гостях, у сеяных будет преимущество, так как ответное противостояние они проведут на своем поле.
Для стыков будет проведена отдельная жеребьевка, которая состоится 31 января. Что касается самих матчей, то первые встречи будут сыграны 11 и 12 февраля, ответные — 18 и 19.
Вероятные пары:
- «Монако»/ «Брест» — «ПСЖ»/ «Бенфика»;
- «Спортинг»/ «Брюгге» — «Аталанта»/ «Боруссия»;
- «Селтик»/ «Манчестер Сити» — «Реал»/ «Бавария»;
- «Фейенорд»/ «Ювентус» — «Милан»/ПСВ.
Что дальше?
Затем — все по старинке. Начиная с ⅛ финала ЛЧ (жеребьевка назначена на 21 февраля) будет играться по стандартному формату.
Финал, как и в 2012 году, пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Дата решающей битвы — 31 мая.
Автор: Иван Орехов