Анчелотти раскритиковал формат Лиги чемпионов после непопадания «Реала» в топ-8

«Новый формат? Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Нам нужно исключать игры, а не добавлять новые. Нравится мне этот формат или нет — значения не имеет, ведь чудовищно игр много… Надо принять эту Лигу чемпионов и идти дальше», — приводит слова Анчелотти Marca.
По результатам группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» финишировал на 11-й строчке и не сумел напрямую пробиться в ⅛ финала. В связи с этим в стыковом раунде плей-офф подопечных Карло Анчелотти ожидает встреча либо с «Селтиком», либо с «Манчестер Сити». Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА состоится 31 января.