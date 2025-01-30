Лига чемпионов попыталась стать лучше. Но с новым форматом не получилось

Сейчас же отрезок ЛЧ перед Новым годом не решающий. Он, конечно, влияет на итоговое положение команд в таблице. Но в принципе времени на раскачку у команд — в первую очередь у грандов — стало больше. Неудачно выступил в первых шести турах? Не беда, после Нового года есть ещё два. Этим воспользовались «Ман Сити», «ПСЖ» и отчасти мадридский «Реал», который вообще-то из первых пяти матчей основного турнира проиграл три. При прежнем формате такой результат по итогам пяти туров был бы катастрофой. А сейчас — неприятно, но не более того. Всё можно наверстать после Нового года.