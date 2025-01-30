Тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов

Поначалу игра была очень открытой. У нас был шанс забить сразу, но на протяжении всего матча они были лучше нас. Во втором тайме мы неплохо действовали против команды, которая очень сильно играет в Лиге чемпионов. Мы знали, что нам противостоит отличный соперник, но, к сожалению, в последних 20 м нам чего-то не хватало. Просто не смогли ничего изменить", — приводит слова Мотты официальный сайт УЕФА.