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Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в результативном матче ЛЧ с «Селтиком»

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (4:2).

Источник: Getty Images

В составе «Астон Виллы» отличились Морган Роджерс (трижды) и Олли Уоткинс. За «Селтик» дубль оформил Адам Айда.

«Конечно, я очень рад. На протяжении всех 90 минут это был фантастический матч. Во втором тайме мы действовали даже лучше, чем в первом. Первые 20 минут были великолепными, но мы немного потеряли контроль над игрой. Во втором тайме мы избежали проблем, потому что лучше контролировали матч и создавали моменты», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

«Астон Вилла» вышла в ⅛ финала Лиги чемпионов, завершив общий этап на восьмом месте, «Селтик» стал 21-м.

Астон Вилла
Селтик
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