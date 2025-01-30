Унаи Эмери высказался о победе «Астон Виллы» в результативном матче ЛЧ с «Селтиком»

«Конечно, я очень рад. На протяжении всех 90 минут это был фантастический матч. Во втором тайме мы действовали даже лучше, чем в первом. Первые 20 минут были великолепными, но мы немного потеряли контроль над игрой. Во втором тайме мы избежали проблем, потому что лучше контролировали матч и создавали моменты», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.